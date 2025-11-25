ETV Bharat / state

उपनल कर्मियों को लेकर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या मिलेगा फायदा?

सीएम धामी की उपनल कर्मियों संग बैठक ( फोटो सोर्स- Information Department )