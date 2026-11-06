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उत्तराखंड के शय्याग्रस्त दो राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा सहायक, 20-20 हजार रुपए देगी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( फाइल फोटो- Information Department )

देहरादून: उत्तराखंड में शय्याग्रस्त दो राज्य आंदोलनकारियों को अब सहायक उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है. गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. गृह सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दो राज्य आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिलेगा. दोनों आंदोलनकारियों को सहायक रखने के लिए सरकार की ओर से 20-20 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से घायल होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए दो राज्य आंदोलनकारियों की देखरेख के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है. अब इन दोनों आंदोलनकारियों को सहायक रखने के लिए सरकार की ओर से हर महीने 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.