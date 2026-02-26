ETV Bharat / state

उत्तराखंड की राजनीति और शिक्षा महकमे में चर्चाओं में रहे अजय नौडियाल, अब मिला प्रमोशन का तोहफा

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं में रहने वाले अजय कुमार नौडियाल को शासन ने प्रमोशन दिया है. अजय कुमार अब विद्यालय शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए हैं. अब तक अजय कुमार विभाग में प्रभारी निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन अब पदोन्नति होने के बाद वो प्रारंभिक के स्थायी निदेशक बन गए हैं.

उत्तराखंड की राजनीति और शिक्षा महकमे में इन दिनों चर्चा के केंद्र में रहे अजय कुमार नौडियाल को शासन ने प्रमोशन का तोहफा दिया है. लंबे समय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रभारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे अजय कुमार नौडियाल को अब स्थायी रूप से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है. शासन स्तर पर जारी आदेश के बाद वे अब विधिवत रूप से विभाग की कमान संभालेंगे.

लंबे इंतजार के बाद मिली पदोन्नति: अजय कुमार नौडियाल काफी समय से अपर शिक्षा निदेशक के पद पर रहते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. उनका प्रमोशन काफी समय से लंबित था और पदोन्नति चयन समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर अंतिम मुहर लगनी थी.

अब उत्तराखंड राज्य शैक्षिक सेवा के निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन ने उन्हें पदोन्नत कर स्थायी नियुक्ति दे दी है. शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई गई और चयन समिति की अनुशंसा के बाद अजय कुमार को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा नियुक्त किया गया है.

विधायक से विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे अजय नौडियाल: बता दें कि अजय कुमार नौडियाल हाल ही में हुए एक विवाद के कारण प्रदेशभर में चर्चा में आ गए थे. रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर प्रभारी निदेशक के साथ मारपीट के आरोप लगे थे. इस घटना के वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें कथित तौर पर कार्यालय के भीतर धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार की तस्वीरें दिखाई दी थीं.