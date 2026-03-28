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घर में शादी है तो जानिए कितने और कैसे मिलेंगे सिलेंडर, सरकार ने जारी किए आदेश

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जो राहत भरी है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 7:52 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में फिलहाल पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है. इसी कड़ी में खाद्य आपूर्ति विभाग ने गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. राज्य में एक घर में दो से अधिक गैस कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही शादी-ब्याह जैसे बड़े आयोजनों को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है.

दो गैस कनेक्शन पर जांच अभियान तेज: खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर एक ही परिवार के नाम पर एक से अधिक गैस कनेक्शन पाए गए हैं. इनका इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था. इससे गैस की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक गैस कनेक्शन पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे.
-आनंद स्वरुप, सचिव खाद्य-

शादी-ब्याह के लिए नया नियम: सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फैसला शादी समारोहों को लेकर लिया गया है. खाद्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन घरों में शादी या अन्य बड़े आयोजन होंगे, उन्हें आयोजन के लिए केवल दो गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे. इस आदेश के तहत चाहे मेहमानों की संख्या कितनी भी हो, भोजन की व्यवस्था उन्हीं दो सिलेंडरों के आधार पर करनी होगी.

विभाग का कहना है कि यह निर्णय संसाधनों के संतुलित उपयोग और अनावश्यक खपत को रोकने के लिए लिया गया है, ये दो सिलेंडर अपनी गैस एजेंसी से लिए जा सकते है. इसके लिए आपको टेम्परेरी कनेक्शन मिल जायेगा, तभी आपको दो सिलेंडर मिलेंगे.

जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल: खाद्य विभाग ने यह भी साफ किया है कि गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. कई मामलों में यह देखा गया है कि घरेलू सिलेंडरों का उपयोग होटल, ढाबों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है. ऐसे मामलों में लाइसेंस रद्द करने जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दें.

आम लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया: इस फैसले को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली देखने को मिल रही है. कुछ लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे व्यावहारिक नहीं बता रहे हैं, जहां एक ओर लोग मानते हैं कि इससे गैस की बर्बादी रुकेगी और जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा. वहीं दूसरी ओर शादी जैसे बड़े आयोजनों में सीमित सिलेंडरों की शर्त को लेकर चिंता जताई जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शादी-ब्याह में सैकड़ों मेहमान आते हैं और ऐसे में सिर्फ दो सिलेंडरों में भोजन तैयार करना काफी मुश्किल हो सकता है.

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Last Updated : March 28, 2026 at 7:52 PM IST

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GOVT ORDER FOR CYLINDERS
GAS CRISIS IN UTTARAKHAND
शादी के लिए मिलेगे सिलेंडर
सिलेंडर को लेकर नया आदेश
CYLINDERS PROVIDED FOR MARRIAGE

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