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मानसून को लेकर सरकार अलर्ट, 24×7 निगरानी के निर्देश, बंद सड़कों को खोलने पर जोर

मानसून सीजन में मुख्य सचिव ने नदियों के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए

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मानसून को लेकर सरकार अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 7:05 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मानसून के चलते उत्पन्न हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है. गुरुवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) पहुंचकर प्रदेशभर की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को 24×7 अलर्ट मोड में रहकर कार्य करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा जनजीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

बंद सड़कों को प्राथमिकता से खोलने के निर्देश: समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से प्रदेश में वर्षा की स्थिति, नदियों के जलस्तर, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों, बंद सड़कों, राहत एवं बचाव कार्यों, बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जाए. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. मुख्य सचिव ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को सभी जनपदों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए.

समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलाधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर उनके जनपदों की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा भूस्खलन के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द खोला जाए. जिससे आम लोगों और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही संवेदनशील और भूस्खलन संभावित स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी पहले से तैनात रखने के निर्देश दिए. जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पंप सहित अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रखने पर भी जोर दिया.

चारधाम यात्रा में सुरक्षा से समझौता नहीं: बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों की स्थिति, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, यात्रियों की संख्या, विभिन्न धामों में उपलब्ध सुविधाओं तथा यातायात व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने कहा चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी हुई है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि मौसम की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा का संचालन किया जाए.

डैम से पानी छोड़ने पर पहले मिले अलर्ट: मुख्य सचिव ने नदियों के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगातार जागरूक किया जाए. खतरे की आशंका होने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि डैम एवं बैराजों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूर्व सूचना देकर सतर्क किया जाए. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सीमावर्ती राज्यों को भी समय रहते अलर्ट किया जाए, ताकि किसी भी संभावित जोखिम को न्यूनतम किया जा सके.

बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं की शीघ्र बहाली पर जोर: मुख्य सचिव ने कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में भारी वर्षा अथवा भूस्खलन के कारण संचार व्यवस्था बाधित होती है तो वैकल्पिक संचार प्रणाली तत्काल सक्रिय की जाए. उन्होंने सभी सैटेलाइट फोन को हर समय क्रियाशील स्थिति में रखने तथा प्रतिदिन उनके माध्यम से एसईओसी एवं डीईओसी के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल एवं संचार सेवाओं की बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाए.

अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे मौसम संबंधी चेतावनी: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि मौसम संबंधी सभी चेतावनियां और अलर्ट अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक भी समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि समय पर सूचना ही लोगों को सुरक्षित निर्णय लेने का अवसर देती है, इसलिए सूचना प्रसारण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने राज्य स्तर से लेकर जनपद, ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर तक सूचना प्रसारण तंत्र को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने के निर्देश दिए. जिससे प्रत्येक नागरिक तक समयबद्ध और विश्वसनीय चेतावनी पहुंच सके तथा संभावित आपदाओं के दौरान जनहानि को न्यूनतम किया जा सके.

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