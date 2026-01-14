सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की गुंजाइश खत्म, एक-एक इंज भूमि की होगी निगरानी, जानिए कैसे?
उत्तराखंड में सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों पर बढ़ते अतिक्रमण के मामलों पर अब लगाम लगने वाली है. जानिए कैसे?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 14, 2026 at 7:17 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और संपत्तियों पर अवैध कब्जे के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है कि अब अतिक्रमणकारियों के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन हो जाएगा. क्योंकि सरकार प्रदेश भर में सरकारी भूमि और संपत्तियों की जिओ मैपिंग कराने जा रही है, जिससे राज्य भर में सरकारी जमीनों को चिन्हित किया जा सकेगा.
उत्तराखंड में सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों पर बढ़ते अतिक्रमण के मामलों पर अब लगाम लगने वाली है. राज्य सरकार ने एक ऐसी नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. इसके तहत प्रदेश भर की सभी सरकारी जमीनों और संपत्तियों की जिओ मैपिंग और जिओ रेफरेंसिंग कराई जाएगी, जिससे हर इंच जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध रहेगा.
अतिक्रमणकारी को होगी मुश्किल: अब तक प्रदेश में कई जगहों पर सरकारी जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट न होने का फायदा अतिक्रमणकारी उठाते रहे हैं. सीमांकन और रिकॉर्ड में अस्पष्टता के कारण न केवल अतिक्रमण होता रहा, बल्कि कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कमजोर साबित होती थी, लेकिन सरकार की इस नई पहल के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है.
31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई: उत्तराखंड शासन ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है. शासन स्तर पर जारी पत्र के अनुसार तय समय सीमा तक राज्य की सभी सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों की जिओ रेफरेंसिंग और वेरिफिकेशन का कार्य पूरा किया जाएगा. इसके बाद सरकार के पास प्रदेश भर की सरकारी संपत्तियों का एक समेकित और प्रमाणिक डिजिटल डाटा उपलब्ध होगा.
भविष्य में जमीनों से जुड़े विवाद होगे कम: इस योजना के तहत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधीन आने वाली सरकारी जमीन और परिसंपत्तियों का विवरण यूसैक द्वारा विकसित वेब एप्लीकेशन पर अपलोड करें. इसमें जमीन की लोकेशन, क्षेत्रफल, उपयोग और मौजूदा स्थिति से जुड़ी जानकारियां डिजिटल रूप से दर्ज की जाएंगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति न बने.
अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त मुख्य सचिव: हाल ही में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया था. सचिव समिति की बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिक्रमण रोकने के लिए तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए. इसी क्रम में जिओ मैपिंग और डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है.
डिजिटल डाटा तैयार होने के बाद न केवल नए अतिक्रमण को रोका जा सकेगा, बल्कि जिन लोगों ने पहले से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ भी ठोस तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत होगी और विकास योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो पाएगी.
उत्तराखंड सरकार की यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी.
