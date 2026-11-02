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राज्य कर्मचारियों के बोनस का आदेश जारी, 4800 ग्रेड-पे तक के कर्मियों को मिलेगा लाभ

सांकेतिक फोटो ( getty image )

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को साल 2025-26 के लिए तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत अराजपत्रित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये बोनस मिलेगा. 4800 रुपये ग्रेड-पे तक के कर्मचारी ही इसके दायरे में होंगे. कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी निर्धारित सेवा अवधि की शर्तों के आधार पर बोनस मिलेगा.

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को साल 2025-26 के लिए तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी अराजपत्रित श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपए तक बोनस दिया जाएगा. वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को भी बोनस देने की व्यवस्था की गई है.