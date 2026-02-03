ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड से मदरसों की संबद्धता पर काम शुरू, जल्द नियमावली कैबिनेट में लाने की तैयारी

देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यको से जुड़े शिक्षण संस्थानों पर धामी सरकार के फैसले के बाद काम शुरू कर दिया गया है. दरअसल राज्य में 7 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई थी. जिसके साथ ही प्रदेश में मदरसा बोर्ड भंग होने की शुरुवात हो गई. हालांकि इस विधेयक के जरिए प्रदेश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध समेत सभी अल्पसंख्यकों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को एकरूपता देने का प्लान है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मदरसों को लेकर हो रही है.

प्रदेश में फिलहाल इस नए विधेयक के तहत अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन पर काम चल रहा है. जिसको लेकर नियमावली का भी खाका तैयार किया गया है. खास बात यह है कि इसके लिए तैयार नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में लाने की योजना है, ताकि कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ ही प्राधिकरण का काम शुरू हो सके. माना जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट में इसकी नियमावली को लाने की योजना है.

उधर दूसरी तरफ मदरसों के उत्तराखंड विद्यालई शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है, इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग भी विद्यालय शिक्षा महकमें के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है. अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते बताते हैं कि शिक्षा विभाग से इस मामले में बातचीत की जा रही है और मदरसों को विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से पंजीकरण के लिए सभी नियम कानूनों को देखकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है.

दरअसल प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेने के साथ उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से भी संबद्धता लेना जरूरी होगा. अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है. राज्य सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत राज्य में पंजीकृत सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (यूबीएसईबी) से संबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही 1 जुलाई से राज्य का मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा और सभी मदरसे सामान्य विद्यालयों की तरह ही उत्तराखंड बोर्ड के अंतर्गत संचालित होंगे.