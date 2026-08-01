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डबल इंजन से भी नहीं मिला उत्तराखंड को फायदा, उत्तर प्रदेश में अटके हजारों करोड़

देहरादून: राजनीतिक रूप से भाजपा उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करती रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार होने के बावजूद उत्तराखंड को अब तक परिसंपत्तियों पर इंसाफ नहीं मिल पाया है. स्थिति यह है कि कर्मचारियों की पेंशनर्स से जुड़ी रकम और उसके ब्याज पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है. जबकि बाकी दूसरे कई विभाग भी उत्तर प्रदेश से पैसा वापस मिलने की राह तक रहे हैं.

अब उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों को लेकर विवाद को धनराशि के रूप में देखे तो उत्तराखंड वन विकास निगम उत्तर प्रदेश वन विकास निगम से 77 करोड़ रुपए के 20 सालों के ब्याज की मांग अब भी कर रहा है. इसके लिए उत्तर प्रदेश वन विकास निगम को प्रस्ताव भेजने की बात शासन स्तर पर चर्चा में रखी गई है. इसी तरह सिंचाई विभाग के अंतर्गत परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों पर भी लगातार राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के साथ वार्ता कर रहा है. लेकिन इस मामले में भी अभी कई मामलों में विवाद की स्थिति बनी हुई है. जिसमें उत्तराखंड सरकार अपने स्तर पर पक्ष रखती रही है.