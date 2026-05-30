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यात्रा रूट पर ओवररेटिंग रोकने को रहेगा फोकस, कालाबाजारी पर सख्ती

प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक जरूरत की वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को लेकर शासन ने कमर कस ली है.

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यात्रा रूट पर कालाबाजारी पर सख्ती (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 7:01 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में खाद्यान्न की कालाबाजारी और पेट्रोल, डीजल समेत LPG की कीमतों पर निगरानी को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस दौरान ना केवल इन जरूरी सामग्री की उपलब्धता पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है, बल्कि इसी आधार पर वितरण प्रणाली को भी बेहतर करने के निर्देश जारी हुए हैं.

दरअसल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में बाजार व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में प्रदेशभर में खाद्य सामग्री, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित अन्य जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए. आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं उचित दरों पर बिना किसी बाधा के उपलब्ध हों, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण अभियान चलाने पर जोर दिया गया.

समीक्षा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए. बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रा मार्ग से जुड़े जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इन जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को लेकर अलग से निगरानी रखने पर जोर दिया गया है, ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बैठक में कहा गया कि बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आमजन को राहत देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण को लेकर सभी संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव आनंद वर्धन संबंधित विभागों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है और प्रदेश भर के साथ खासतौर पर चारधाम के जिलों में विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं.

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