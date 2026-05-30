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यात्रा रूट पर ओवररेटिंग रोकने को रहेगा फोकस, कालाबाजारी पर सख्ती

देहरादून: उत्तराखंड में खाद्यान्न की कालाबाजारी और पेट्रोल, डीजल समेत LPG की कीमतों पर निगरानी को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस दौरान ना केवल इन जरूरी सामग्री की उपलब्धता पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है, बल्कि इसी आधार पर वितरण प्रणाली को भी बेहतर करने के निर्देश जारी हुए हैं.

दरअसल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में बाजार व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में प्रदेशभर में खाद्य सामग्री, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित अन्य जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए. आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं उचित दरों पर बिना किसी बाधा के उपलब्ध हों, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण अभियान चलाने पर जोर दिया गया.

समीक्षा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए. बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रा मार्ग से जुड़े जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इन जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को लेकर अलग से निगरानी रखने पर जोर दिया गया है, ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.