ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, लापरवाही पर जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान!

उत्तराखंड दमकल विभाग ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले भवन मालिकों और प्रतिष्ठानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 में फायर एनओसी, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड और गंभीर लापरवाही के मामलों में आपराधिक कार्रवाई से जुड़े प्रावधान शामिल है. इस विधेयक के दायरे में आवासीय भवनों के साथ होटल, होम स्टे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, मॉल और गोदाम जैसी इमारतें हैं. उत्तराखंड में अग्निकांडों की रोकथाम, भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निशमन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की है.

विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 सदन में पारित हो गया है. जिसमें भवनों की फायर सेफ्टी, अग्निशमन अधिकारियों के अधिकार, सुरक्षा उपकरणों की जांच, प्रशिक्षण, निरीक्षण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई समेत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. विधेयक में अस्पतालों, होटलों, व्यावसायिक परिसरों और अन्य भवनों में आग से बचाव के उपायों को बेहतर बनाने के साथ ही आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा करने पर जोर दिया गया है. उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 का उद्देश्य अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के प्रभावी संचालन के साथ आग की रोकथाम और जीवन-संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े नियमों को एक व्यवस्थित कानूनी ढांचे में लाना है.