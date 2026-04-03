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उत्तराखंड में विवाह कार्यक्रम के लिए मिलेंगे सिर्फ दो सिलेंडर, इन अधिकारियों को देनी होगी अर्जी, गैस संकट के बीच नई SOP लागू

व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के लिए एसओपी जारी ( Photo-ETV Bharat )