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उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से पहले होगा मानसून सत्र, जल्द तय होगी डेट और जगह

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया है. जिसके चलते सरकार स्तर से तैयारियां जोरो शोरों से चल रही है. दरअसल, हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने पर सहमति बनी है. हालांकि, सत्र की तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है. ऐसे में सबकी सहमति के बाद सत्र के तिथि और स्थान को तय किया जाएगा.

संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा मानसून सत्र सितंबर महीने के अंत या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है. लेकिन अभी इसका आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है. सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी चल रही है. जिसके चलते वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 सितंबर तक बजट प्रस्ताव मांगे हैं. दरअसल, धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम मानसून सत्र होगा, ऐसे में इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा की संभावना है.