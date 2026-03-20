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उत्तराखंड में व्यावसायिक सिलेंडरों पर 20% सीमा, घरेलू बैकलॉग घटने के संकेत

उत्तराखंड में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता फिलहाल 20% तक ही की जाएगी. सरकार के निर्देशों पर रेगुलेट आपूर्ति की जाएगी.

GAS CYLINDER
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 8:45 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडरों के वितरण को लेकर हालात फिलहाल सामान्य बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं. सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कमी या अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न न हो. खासकर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए राज्य स्तर पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है, व्यावसायिक (कॉमर्शियल) और घरेलू. व्यावसायिक सिलेंडरों की बात करें तो उत्तराखंड में हर महीने लगभग 1,72,000 सिलेंडरों की खपत होती है. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आपूर्ति को फिलहाल 20 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि अब केवल करीब 34,400 व्यावसायिक सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे.

गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था (Video-ETV Bharat)

इस नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन लगभग 1,400 सिलेंडर ही राज्यभर में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिए जाएंगे. हालांकि, स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए गैस कंपनियों को प्रतिदिन करीब 2,650 सिलेंडरों की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में अतिरिक्त आपूर्ति तुरंत उपलब्ध कराई जा सके और बाजार में कृत्रिम कमी न पैदा हो. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक सिलेंडरों का वितरण एक साथ नहीं किया जाएगा. इसके बजाय जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति की जाएगी. साथ ही, केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को सिलेंडर दिए जाएंगे जो विधिवत रजिस्टर्ड ग्राहक हैं और नियमित रूप से गैस एजेंसियों से सिलेंडर लेते रहे हैं. इससे फर्जी मांग और जमाखोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा गया है. इन संस्थानों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडरों की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित न हो. वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की स्थिति पर नजर डालें तो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैकलॉग की समस्या सामने आई है. सबसे अधिक बैकलॉग हल्द्वानी में दर्ज किया गया है, जहां लगभग 6.5 दिनों का लंबित वितरण है. सामान्य परिस्थितियों में यह बैकलॉग 1 से 2 दिन के बीच ही रहता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसमें वृद्धि देखने को मिली है.

हल्द्वानी के अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी लगभग 5 दिनों का बैकलॉग बना हुआ है. हालांकि, स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं. पहले जहां प्रतिदिन करीब 54,985 गैस सिलेंडरों की बुकिंग हो रही थी, अब यह संख्या घटकर लगभग 30,000 तक पहुंच गई है. इससे आपूर्ति तंत्र पर दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके बावजूद 5 से 10 दिनों के बीच का बैकलॉग अभी भी करीब 37,499 बुकिंग के लिए बना हुआ है. प्रशासन का दावा है कि यह संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य स्तर पर आ जाएगी.

बैकलॉग बढ़ने के पीछे एक तकनीकी कारण भी सामने आया है. हाल के दिनों में कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन के बजाय मैन्युअल तरीके से गैस सिलेंडर बुक कराए. इन सिलेंडरों की डिलीवरी भी की गई, लेकिन कई मामलों में इन्हें ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा सका. इसके चलते वास्तविक वितरण और रिकॉर्ड में अंतर आ गया, जिससे बैकलॉग अधिक दिखाई दे रहा है.

अनुमान के मुताबिक करीब 8,000 ऐसे सिलेंडर हैं जिन्हें एजेंसियों ने मैन्युअल बुकिंग के आधार पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया, लेकिन उनका डेटा सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाया. यही कारण है कि आंकड़ों में बैकलॉग की स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, जबकि जमीनी स्तर पर आपूर्ति अपेक्षाकृत बेहतर है.

उत्तराखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं. जहां एक ओर व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण रखकर संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले दिनों में यदि बुकिंग का दबाव इसी तरह कम होता रहा, तो राज्य में एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है.

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