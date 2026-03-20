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उत्तराखंड में व्यावसायिक सिलेंडरों पर 20% सीमा, घरेलू बैकलॉग घटने के संकेत

देहरादून: उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडरों के वितरण को लेकर हालात फिलहाल सामान्य बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं. सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कमी या अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न न हो. खासकर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए राज्य स्तर पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है, व्यावसायिक (कॉमर्शियल) और घरेलू. व्यावसायिक सिलेंडरों की बात करें तो उत्तराखंड में हर महीने लगभग 1,72,000 सिलेंडरों की खपत होती है. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आपूर्ति को फिलहाल 20 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि अब केवल करीब 34,400 व्यावसायिक सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे.

गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था (Video-ETV Bharat)

इस नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन लगभग 1,400 सिलेंडर ही राज्यभर में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिए जाएंगे. हालांकि, स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए गैस कंपनियों को प्रतिदिन करीब 2,650 सिलेंडरों की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में अतिरिक्त आपूर्ति तुरंत उपलब्ध कराई जा सके और बाजार में कृत्रिम कमी न पैदा हो. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक सिलेंडरों का वितरण एक साथ नहीं किया जाएगा. इसके बजाय जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति की जाएगी. साथ ही, केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को सिलेंडर दिए जाएंगे जो विधिवत रजिस्टर्ड ग्राहक हैं और नियमित रूप से गैस एजेंसियों से सिलेंडर लेते रहे हैं. इससे फर्जी मांग और जमाखोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा गया है. इन संस्थानों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडरों की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित न हो. वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की स्थिति पर नजर डालें तो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैकलॉग की समस्या सामने आई है. सबसे अधिक बैकलॉग हल्द्वानी में दर्ज किया गया है, जहां लगभग 6.5 दिनों का लंबित वितरण है. सामान्य परिस्थितियों में यह बैकलॉग 1 से 2 दिन के बीच ही रहता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसमें वृद्धि देखने को मिली है.