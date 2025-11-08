ETV Bharat / state

उच्च शिक्षा पर उत्तराखंड सरकार का फोकस, राष्ट्रीय रैंकिंग पर नजर, जानिये अबतक के बदलाव

देहरादून: उच्च शिक्षा के अंतर्गत तमाम बदलावों के बीच अब महकमे का फोकस संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग हासिल करवाना होगा. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग तमाम कमियों को दूर करेगा, साथ ही शैक्षणिक माहौल को और भी बेहतर करने का प्रयास करेगा. फिलहाल राज्य में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी NAAC ( National assessment and accreditation council) में रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

उत्तराखंड में तीन राज्य विश्वविद्यालय, 6 निजी विश्वविद्यालय, दो डीम्ड विश्वविद्यालय, 45 शासकीय महाविद्यालय, 11 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय और 6 निजी विश्वविद्यालय NAAC ( National assessment and accreditation council) से एक्रेडिटेड हैं. ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा संस्थानों को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा है. खास बात यह है कि उसे शिक्षा विभाग अब तमाम संस्थाओं को राष्ट्रीय रैंकिंग के लिहाज से तैयार करने पर फोकस कर रहा है. इसके लिए इन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इसी स्तर की सुविधाओं को भी जुटाने की बात भी कही गई है.

खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में उत्तराखंड शोध पत्रों और पेटेंट को लेकर भी बेहतर काम कर रहा है. राज्य स्थापना के दौरान इंडेक्सड शोध प्रकाशनों की संख्या 389 थी, तो वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 12430 हो चुकी है. इसी तरह कुल पेटेंट फाइल की संख्या 268 थी. ये अब बढ़कर 417 हो चुकी है. इस तरह राज्य सरकार इस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए शोधार्थियों को छात्रवृतियां देने पर भी फोकस कर रही है.

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों को शैक्षणिक कार्यों में बेहतर माहौल और शिक्षा मिल सके इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने पर फोकस किया जा रहा है. यही कारण है कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने के लिए नई-नई योजना तैयार हो रही है. इसे आंकड़ों के रूप में देखें तो अब तक विभिन्न संस्थाओं से 93 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. EDII अहमदाबाद में 185 शिक्षकों को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया गया है. उधर 76 प्राचार्य और शिक्षकों को आईआईएम काशीपुर से लीडरशिप प्रशिक्षण दिया गया है. 64 शिक्षकों को इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड में प्रशिक्षण दिया गया है.

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी को भी दूर करने के लिए काम हो रहा है. राज्य स्थापना के दौरान शासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के कुल 918 और शिक्षक उत्तर कर्मियों के कुल 795 पद सृजित थे, जिन्हें अब तक बढ़ाकर प्राचार्य और शिक्षकों के कुल 2351 और शिक्षक उत्तर कर्मचारियों के 1036 पद सृजित किए गए हैं. इसके अलावा पिछले 5 साल में शिक्षकों के कुल 1059 और शिक्षणेत्तर संवर्ग के कुल 290 पदों पर भर्ती भी की गई है.