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सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 26 सितंबर से पहले खातों में आ जाएगी पेंशन और सैलरी, आदेश जारी

देहरादून: देश भर में प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के सितंबर माह के भुगतान को लेकर अहम फैसला लिया है. सकार ने सितंबर 2026 का वेतन और पेंशन 26 सितंबर तक जारी करने के निर्देश दिए हैं. ताकि बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनरों को परेशानी न उठानी पड़े.

दरअसल, 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है. हड़ताल के दौरान बैंकिंग लेन-देन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सितबर माह के वेतन और पेंशन का भुगतान समय से पहले करने की प्रक्रिया शुरू की है.

जिलाधिकारियों और कोषागार अधिकारियों को निर्देश: उत्तराखंड के प्रमुख सचिव वित्त रमेश कुमार सुधांशु ने 25 सितंबर को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ-साथ कोषागार पेंशन व हकदारी निदेशक को निर्देश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्मिकों और पेंशनरों को सितंबर 2026 के वेतन व पेंशन का भुगतान 26 सितंबर शनिवार तक सुनिश्चित किया जाए. सरकार के इस निर्णय से बैंक हड़ताल के दौरान भुगतान संबंधी संभावित व्यवधान से कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है.