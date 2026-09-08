ETV Bharat / state

सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्टडी के लिए टीम रवाना

सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण ( ETV Bharat )