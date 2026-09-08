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सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्टडी के लिए टीम रवाना

सरस्वती ताल और केदारताल के बैथीमेट्री सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है.

GLACIER LAKE SCIENTIFIC SURVEY
सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 9:43 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से संभावित आपदा के खतरे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. चमोली जिले में करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सरस्वती ताल और उत्तरकाशी जिले में करीब 4750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारताल के सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ दल मंगलवार को रवाना हुआ. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने विशेषज्ञ दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने भी अभियान में शामिल विशेषज्ञों को शुभकामनाएं दी हैं. सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य दोनों ग्लेशियर झीलों की मौजूदा स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करना है. इसके तहत झीलों की गहराई, जलस्तर, आकार में होने वाले बदलाव, आसपास के भू-भाग और संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा. साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि यदि किसी परिस्थिति में झील का जलस्तर बढ़ता है या झील से अचानक पानी निकलता है तो डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है.

सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण (ETV Bharat)

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया उत्तराखंड में कुल 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है. इनमें से चार ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है, जबकि अन्य संवेदनशील झीलों का भी चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है. इसी क्रम में सरस्वती ताल और केदारताल के बैथीमेट्री सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है. उन्होंने कहा अत्यधिक ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित इन झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. सर्वेक्षण के दौरान झीलों की वर्तमान स्थिति के साथ संभावित खतरे के कारकों और उनके डाउनस्ट्रीम प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा.

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जिलेवार झीलें (ETV Bharat)

सरकार का फोकस केवल झीलों के सर्वेक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते चेतावनी और राहत-बचाव की व्यवस्था मजबूत करने पर भी है. संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के बाद संभावित प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, सुरक्षित निकासी मार्ग, संचार व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर चेतावनी तंत्र विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा. आधुनिक सेंसर, जलस्तर मापक उपकरण और संचार प्रणालियों की मदद से झीलों की निगरानी को और प्रभावी बनाने की तैयारी है.

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ग्लेशियर झीलों के प्रकार (ETV Bharat)

कई विशेषज्ञ संस्थान मिलकर करेंगे अध्ययन: इस अभियान में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों और सुरक्षा बलों को शामिल किया गया है. जिससे ग्लेशियर झीलों का बहुआयामी वैज्ञानिक आकलन किया जा सके. विशेषज्ञ दल में यूएसडीएमए, उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर (यूएलएमएमसी), बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के विशेषज्ञ शामिल हैं. दल में यूएसडीएमए से रोहित कुमार और निखिल पुनिया, यूएलएमएमसी से डॉ. विशाल और दीपक भट्ट, बीएसआईपी लखनऊ से डॉ. शेख नवाज अली, शुभजीत घोष और प्रकाश रंजन जेना, वाडिया संस्थान से डॉ. पिंकी बिष्ट, स्वप्निल बिष्ट और शिव्यांक सिंह नेगी तथा एनआईएच रुड़की से शिव शंकर यादव और डॉ. शिवानंद मंडराहा शामिल हैं.

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ग्लेशियर झील (ETV Bharat)

इसके अलावा एसडीआरएफ से नितेश खेतवाल और संदीप सिंह, एनडीआरएफ से सचिन कुमार और मनीष कुमार, चमोली जिले से महेंद्र और मनोज सिंह तथा उत्तरकाशी जिले से डीडीएमओ शार्दुल गुसाईं और इंजीनियर नरेंद्र सिंह रावत भी अभियान का हिस्सा हैं. अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित इन ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया जाएगा. विशेषज्ञों की संयुक्त टीम झीलों की गहराई और संरचना समेत विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन कर संभावित जोखिम का आकलन करेगी. सर्वेक्षण से मिलने वाली जानकारी भविष्य में ग्लेशियर झीलों की निगरानी, चेतावनी तंत्र और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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