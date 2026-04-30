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उत्तराखंड को मिलेगी 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, गर्मियों में मिलेगी राहत

देहरादून: उत्तराखंड को बढ़ती बिजली मांग के बीच बड़ी राहत मिली है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने राज्य को 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित की है. यह आपूर्ति पश्चिमी क्षेत्र के अनआवंटित पूल से 1 मई से 30 जून 2026 तक मिलेगी. गर्मियों और चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है.

गर्मियों में बढ़ती मांग के बीच अहम फैसला: उत्तराखंड में हर साल गर्मियों के दौरान बिजली की मांग में तेज बढ़ोतरी होती है. खासकर मैदानी इलाकों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान बढ़ने के साथ ही कूलर, एसी और अन्य उपकरणों के उपयोग से लोड बढ़ जाता है. इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान भी बिजली की खपत में उल्लेखनीय इजाफा होता है. ऐसे में 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का आवंटन राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या कम होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाई जा सकेगी. खासकर पर्यटन सीजन और तीर्थ यात्राओं के दौरान यह अतिरिक्त बिजली अहम भूमिका निभाएगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में केंद्र सरकार से राज्य की बढ़ती बिजली जरूरतों को लेकर चर्चा की थी. उन्होंने तर्क दिया था कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यटन, तीर्थाटन और मौसम आधारित मांग के कारण बिजली की आवश्यकता सामान्य राज्यों की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव वाली होती है.

इसी पहल का परिणाम है कि केंद्र ने त्वरित निर्णय लेते हुए पश्चिमी क्षेत्र के अनआवंटित पूल से बिजली उपलब्ध कराने को मंजूरी दी. यह कदम राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण भी माना जा रहा है. उत्तराखंड में बिजली की मांग और आपूर्ति का संतुलन लंबे समय से एक चुनौती बना हुआ है.

उत्तराखंड में कई जल विद्युत परियोजनाओं के बावजूद बाहर से खरीदनी पड़ रही बिजली: राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की अच्छी क्षमता होने के बावजूद, सर्दियों में जल स्तर कम होने के कारण उत्पादन घट जाता है. वहीं गर्मियों में मांग बढ़ जाती है, जिससे राज्य को बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ती है. पिछले सालों में भी कई बार पीक डिमांड के समय राज्य को अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ी है.