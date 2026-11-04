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उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार की लिस्ट जारी, जानिए कौन कौन होंगे सम्मानित

उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार ( ETV Bharat )

देहरादून: राज्य के लिए अपना योगदान देने वाले महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया जाएगा. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दिए जाएंगे.

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के लिए अपना विशेष योगदान देने वाले 15 महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया जाएगा. उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 के लिए चयनित महानुभावों को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.