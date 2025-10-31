ETV Bharat / state

उत्तराखंड गौ सेवा आयोग कार्यकारिणी की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में जानिये

उत्तराखंड गौ सेवा आयोग कार्यकारिणी की बैठक ( ETV Bharat )

देहरादून: गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर उत्तराखंड गौ सेवा आयोग कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई. आयोग की कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पारित हुए. इसमें सड़क पर बेसहरा गाय छोड़ने पर अब 2 नहीं 10 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा. गौ तस्करी पर 10 साल का कठोर कारावास, 5 लाख जुर्माने का प्रस्ताव पारित हुआ. आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग के स्तर पर गोवंश संरक्षण स्क्वायड का गठन किया जाएगा. ये स्क्वायड राज्य की सीमाओं पर रेगुलर चेकिंग करेगा. उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र अणथ्वाल की अध्यक्षता में आज गौ सेवा आयोग की कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें राज्य के सभी जनपदों में गौ सदनों के निर्माण, संचालित गौ सदनों की स्थिति और गौ कल्याण कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा की गई. आयोग की बैठक में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने सहित गोवंश संरक्षण के लिए कई प्रस्तावों को भी पारित किये गये. बैठक में सर्वसम्मति से पास हुये प्रस्ताव: