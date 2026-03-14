सदन से लेकर सड़क तक, हंगामेदार रहा बजट सत्र, राउंडअप में जानिये डिटेल
इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 14, 2026 at 9:18 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में संपन्न हो गया. करीब पांच दिनों तक चले इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस, बड़े बजट की घोषणा, कई विधेयकों का पारित होना और कुछ विवादित बयान भी चर्चा के केंद्र में रहे. आइए पूरे बजट सत्र की प्रमुख घटनाओं और फैसलों पर एक नजर डालते हैं.
राज्यपाल के अभिभाषण से हुई सत्र की शुरुआत: बजट सत्र की शुरुआत 9 मार्च को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुई. अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए “विकसित उत्तराखंड” के लक्ष्य को दोहराया. सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सभी विधायक मौजूद रहे.
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिवस पर माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) @LtGenGurmit जी के अभिभाषण के साथ सत्र का विधिवत शुभारंभ हुआ।— Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) March 9, 2026
यह बजट सत्र राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण तथा प्रदेश की भावी योजनाओं को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। मुझे… pic.twitter.com/loCInbLcLe
1.11 लाख करोड़ से अधिक का बजट पारित: इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट रहा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया. जिसका आकार लगभग 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपये रहा. यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत से अधिक बड़ा बजट माना जा रहा है. सदन में चर्चा के बाद बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. बाद में सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.
विधायी कार्यवाही भी रही महत्वपूर्ण: पांच दिनों के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी काम भी हुए. विधानसभा में कुल 12 विधेयकों को मंजूरी दी गई. चार अध्यादेशों को भी स्वीकृति मिली. इसके अलावा विधायकों द्वारा बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए. जिनमें से सैकड़ों सवालों के जवाब सरकार की ओर से दिए गए. सत्र के दौरान राज्य के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई.
उत्तराखण्ड के समग्र विकास का मूल मंत्र “SANTULAN” है। इस विचार के केंद्र में ऐसा विकास मॉडल है जिसमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प शामिल है। समावेशी विकास के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं… pic.twitter.com/5WponQVzOI— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 11, 2026
मुख्यमंत्री का आक्रामक अंदाज: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आक्रामक राजनीतिक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्य सेवक के रूप में की गई 3885 घोषणाओं में से 2408 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. बाकी पर तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का काम कर रही है.
सवाल-जवाब और जनहित के मुद्दे: सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण विषय उठे. विधायकों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछे. कौशल विकास और वैश्विक रोजगार योजना को लेकर भी सदन में चर्चा हुई. जिसमें युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देकर विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात सामने आई.
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान चकराता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक @incpritamsingh जी ने बजट सत्र के पंचम दिवस में ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया। विपक्ष के विधायक अपनी-अपनी विधानसभाओं में विधायक निधि से एम्बुलेंस सहित अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने को तैयार… pic.twitter.com/sOnhRR7T7k— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) March 14, 2026
बयान और विवाद भी बने चर्चा का विषय: बजट सत्र के दौरान कुछ बयान भी राजनीतिक बहस का कारण बने. पर्यटन मंत्री के एक बयान को लेकर सदन में विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया. इसे लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला. इससे सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल गरमाया रहा. वहीं, इसके अलावा कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन और संसदीय कार्यमंत्री के बीच कुपोषण वाले मामला भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा. आख़िरी दिन चकराता क्षेत्र में अपने राजनीतिक गढ़ के दो नेता प्रीतम सिंह और मुन्ना चौहान के बीच भी खूब तीखी बहस देखने को मिली.
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक @SumitHridayesh जी ने आज सदन में लोकमहत्व के अतिमहत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) March 14, 2026
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों,… pic.twitter.com/9VViF6VQgt
बजट सत्र में कई अहम घोषणाएं: सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी भी दी गई. मुख्यमंत्री ने खेल और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना की जानकारी दी. इसके अलावा महिलाओं के कल्याण और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी सरकार ने जोर दिया.
लंबे समय तक चली कार्यवाही: यह बजट सत्र समय के लिहाज से भी खास रहा. सदन की कार्यवाही कई घंटों तक चली. कुल मिलाकर करीब 41 घंटे से अधिक समय तक विधानसभा में चर्चा और विधायी कार्य हुआ. इसे हाल के वर्षों में सबसे सक्रिय सत्रों में से एक माना जा रहा है.
बढ़ती महंगाई, जंगली जानवरों के आतंक, महिलाओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार, बिजली की बढ़ती दरों, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भर्ती घोटालों, होमगार्ड वर्दी घोटाले, भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने… pic.twitter.com/OFU1N5Z0Xo— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) March 10, 2026
सड़क पर प्रदर्शन: भराड़ीसैंण में 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र आयिजत किया गया. जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया. वहीं, बाकी विपक्षी दलों ने सड़क पर मोर्चा खोला. पहले दिन यूकेडी ने जोरदार प्रदर्शन किया. इसके बाद अगले दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला. इसके बाद के दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहे.
कुल मिलाकर कैसा रहा सत्र: कुल मिलाकर गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा का यह बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा. एक तरफ जहां सरकार ने बड़ा बजट पेश कर विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप रखने की कोशिश की, वहीं विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया. बजट पारित होने और कई विधेयकों की मंजूरी के साथ यह सत्र समाप्त हो गया है.
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