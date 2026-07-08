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देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना उत्तराखंड, राज्यपाल ने स्टेटस पर लगाई मुहर, जानिए कैसे हुआ कमाल

देहरादून: उत्तराखण्ड पूर्णत: साक्षर राज्य बन गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा उल्लास (ULLAS- Understanding of Lifelong Learning for All in Society) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानकों को पूरा करने के दृष्टिगत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड राज्य को पूर्णत: साक्षर राज्य घोषित करने की स्वीकृति दी है.

उत्तराखंड इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का छठा राज्य बना है. उत्तराखंड से पहले इस सूची में मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का स्थान है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा,

प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाना राज्य के लिए मील का पत्थर है. इस उपलब्धि के लिए सरकार के द्वारा किये गये सतत प्रयासों के साथ ही प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी की भी अहम भूमिका है. इस प्रकार के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में बल मिलेगा साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, सतत शिक्षा तथा जीवनोपयोगी कौशलों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी. इस उपलब्धि पर मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी और सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं.

बता दें, केंद्र सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी राज्य की साक्षरता दर 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जा सकता है. उत्तराखंड में अभी साक्षरता दर 98.7 प्रतिशत है. इसी मानक के आधार पर उत्तराखंड पूर्णत: साक्षर हो गया है.