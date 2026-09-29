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टाइगर रिजर्व में अब पूरे दिन सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, नई व्यवस्था समय की पाबंदी पर लगाएगी लगाम

देहरादून: वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर हैं. क्योंकि अब वन्यजीव प्रेमी पूरे दिन सफारी का आनंद ले सकेंगे. इस नई व्यवस्था के लिए फिलहाल कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है, जिसके तहत सीमित संख्या में पर्यटकों को रिजर्व क्षेत्र में रुकने की अनुमति देने का प्लान है. जानिए टाइगर रिजर्व के लिए सफारी को लेकर इस बदलाव के पीछे की पूरी जानकारी.

राजाजी में 140 जिप्सियां: वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व में कुल 140 जिप्सियां सफारी के लिए संचालित हो रही हैं. इनका संचालन रिजर्व के चार प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा है.

पर्यटकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा : प्रस्ताव में चिन्हित और निर्धारित श्रेणी के पर्यटकों को ही पूरे दिन सफारी की अनुमति देने की योजना है. इसके लिए पर्यटकों की संख्या भी सीमित रखी जा सकती है. साथ ही पूरे दिन सफारी करने के लिए मौजूदा शुल्क की तुलना में काफी ज्यादा भुगतान करना होगा. यानी ज्यादा समय तक जंगल में रहने की सुविधा के लिए पर्यटकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा.

फिलहाल चार घंटे सुबह और चार घंटे शाम को होती है सफारी: फिलहाल टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए सुबह और शाम का समय निर्धारित है. मौसम के अनुसार समय में कुछ बदलाव होता है, लेकिन सामान्य तौर पर सुबह करीब 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक सफारी कराई जाती है. यानी पर्यटकों के पास जंगल में जाने के लिए करीब चार घंटे सुबह और चार घंटे शाम का समय होता है. नए प्रस्ताव में इसी व्यवस्था को बदलकर पूरे दिन सफारी की अनुमति देने की तैयारी है. इसका मतलब यह नहीं होगा कि रिजर्व में आने वाला हर पर्यटक पूरे दिन सफारी कर सकेगा.

वाइल्डलाइफ टूरिज्म को लेकर उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पर्यटकों के लिए सफारी के तय समय की पाबंदी काफी हद तक खत्म हो जाएगी. राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सुबह से शाम तक यानी सूर्योदय से लेकर अंधेरा होने तक जंगल में सफारी करने की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए राजाजी टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद लागू किया जा सकेगा.

इस तरह अलग-अलग रेंज में सुबह और शाम की निर्धारित सफारी के जरिए पर्यटकों को जंगल का भ्रमण कराया जाता है. अब प्रस्तावित नई व्यवस्था में इसी निर्धारित समय के बजाय चुनिंदा पर्यटकों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक जंगल में रहने का मौका देने की योजना है.

वन्यजीव फोटोग्राफरों को सबसे ज्यादा फायदा: पूरे दिन सफारी की अनुमति मिलने का सबसे बड़ा फायदा वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरों को मिलने की उम्मीद है. दरअसल जंगल में वन्यजीवों की तस्वीरें लेने वाले फोटोग्राफरों के लिए कई बार किसी एक स्थान पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. वन्यजीवों की गतिविधियां किसी निश्चित समय के अनुसार नहीं होतीं. ऐसे में मौजूदा चार घंटे की सफारी व्यवस्था में कई बार फोटोग्राफरों को मनचाहा शॉट लेने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. नई व्यवस्था में ऐसे चिन्हित पर्यटकों को लंबे समय तक जंगल में रहने का अवसर मिल सकेगा. वन्यजीवों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा.

पूरे दिन सफारी करने वाले पर्यटकों को जंगल में वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने और उन्हें किसी तरह परेशान न करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी. इसके लिए पर्यटकों की काउंसलिंग और निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि ज्यादा समय तक जंगल में रहने का फायदा वन्यजीवों के लिए परेशानी का कारण न बने.

-कोको रोसे, निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व-

सिर्फ राजाजी तक सीमित नहीं होगी व्यवस्था: पूरे दिन सफारी की यह व्यवस्था सिर्फ राजाजी टाइगर रिजर्व तक सीमित रहने वाली नहीं है. इससे पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू किए जाने की बात सामने आ चुकी है. कॉर्बेट में भी इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी किए जाने की बात कही गई है. अगर दोनों टाइगर रिजर्व में यह व्यवस्था लागू होती है तो उत्तराखंड के वाइल्डलाइफ टूरिज्म में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा. इसके साथ वन्यजीवों पर बढ़ने वाले संभावित दबाव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.

वन्यजीवों को राहत का समय खत्म होने की चिंता: राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार का मानना है कि पूरे दिन सफारी की अनुमति देने से वन्यजीवों के लिए परेशानी बढ़ सकती है. उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में सफारी का समय निर्धारित होने के कारण दिन के कुछ हिस्से में जंगल अपेक्षाकृत शांत रहता है और वन्यजीवों को राहत मिलती है. अगर सुबह से शाम तक लगातार पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है तो वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका है.

अगर पूरे दिन सफारी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तो इसमें पर्यटकों की संख्या को बेहद सीमित रखना जरूरी होगा. इसके साथ ही जंगल में प्रवेश से पहले पर्यटकों की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए, ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि जंगल में किस तरह व्यवहार करना है और वन्यजीवों से कितनी दूरी बनाए रखनी है.

-राजीव तलवार, ऑनरेरी वार्डन, राजाजी टाइगर रिजर्व-

राजाजी टाइगर रिजर्व में पूरे दिन सफारी का प्रस्ताव तैयार तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन सबसे बड़ी चुनौती होगी. एक तरफ लंबे समय तक जंगल में रहने की सुविधा, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी और विशेष पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार पर्यटक गतिविधि से वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी भी जरूरी होगी.

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