ETV Bharat / state

ढाई घंटे देहरादून में रुकेंगे पीएम मोदी, FRI के 500 मीटर दायरे में जीरो जोन, देखें रूट प्लान

पीएम मोदी कल 11 बजे दून देहरादून पहुंचेंगे. इसके बाद वे रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

PM MODI UTTARAKHAND VISIT
पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 8, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कल उत्तराखंड स्थापना दिवस है. उत्तराखंड स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. उत्तराखंड स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम एफआरआई में होगा. उत्तराखंड स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे. पीएम मोदी देहरादून में ढाई घंटे रुकेंगे पीएम. उत्तराखंड स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में एक लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है. कार्यक्रम को लेकर पुलिश प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

11 बजे दून पहुंचेंगे देहरादून: पीएम मोदी 11:00 बजे देहरादून पहुंचेंगे. इसके बाद वे रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कल पीएम मोदी 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे.

FRI के 500 मीटर के दायरे में जीरो जोन: पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए दून पुलिस ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं. इसके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. जिसके तहत एफआरआई के 500 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है. सामान्य वाहन उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. लिहाजा, सड़क पर निकलने से पहले रूट प्लान अवश्य देख लें.

दून पुलिस के ट्रैफिक प्लान के अनुसार ट्रैफिक प्लान 9 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी प्रकार के भारी वाहन शहर के आंतरिक और बाहरी मार्गों पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे. रूट डायवर्जन प्लान शाम 4 बजे तक ही लागू रहेगा.

कार्यक्रम में शामिल होंगे दिग्गज; उत्तराखंड स्थापना दिवस मुख्य कार्यक्रम में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, बुद्धिजीवी वर्ग और अन्य फील्ड से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया है.

पढ़ें- उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, FRI में होगा मुख्य कार्यक्रम, पीएम मोदी होंगे शामिल, जानिये कैसी हैं तैयारियां

पढ़ें- पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, दून पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, क्लिक कर देखें डिटेल

पढ़ें- कल उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, 8000 करोड़ की देंगे सौगात, कई योजानाओं का करेंगे शिलान्यास

TAGGED:

UTTARAKHAND FOUNDATION DAY
PM MODI UTTARAKHAND VISIT
UTTARAKHAND RAJAT JAYANTI WARSH
PM MODI UTTARAKHAND VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.