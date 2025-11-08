ETV Bharat / state

ढाई घंटे देहरादून में रुकेंगे पीएम मोदी, FRI के 500 मीटर दायरे में जीरो जोन, देखें रूट प्लान

देहरादून: कल उत्तराखंड स्थापना दिवस है. उत्तराखंड स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. उत्तराखंड स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम एफआरआई में होगा. उत्तराखंड स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे. पीएम मोदी देहरादून में ढाई घंटे रुकेंगे पीएम. उत्तराखंड स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में एक लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है. कार्यक्रम को लेकर पुलिश प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

11 बजे दून पहुंचेंगे देहरादून: पीएम मोदी 11:00 बजे देहरादून पहुंचेंगे. इसके बाद वे रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कल पीएम मोदी 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे.

FRI के 500 मीटर के दायरे में जीरो जोन: पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए दून पुलिस ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं. इसके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. जिसके तहत एफआरआई के 500 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है. सामान्य वाहन उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. लिहाजा, सड़क पर निकलने से पहले रूट प्लान अवश्य देख लें.