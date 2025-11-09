पीएम मोदी ने धामी सरकार को सराहा, भविष्य में मदद का दिया भरोसा, जानिये क्या कहा
पीएम मोदी ने कहा उत्तराखण्ड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जिस गंभीरता से UCC को लागू किया, वह मिसाल है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 4:44 PM IST
देहरादून: पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. इस दौरान पीएम मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम के संबोधन में पीएम मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने धामी सरकार की नीतियों को सराहा.
पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनायी है. साथ ही धामी सरकार ने प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी बदलाव जैसे मुद्दों पर भी कार्रवाई की है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में UCC का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखण्ड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जिस गंभीरता से UCC को लागू किया, वह अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है.
पीएम मोदी ने कहा 25 साल पहले जब उत्तराखण्ड नया-नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी. संसाधन कम थे, बजट छोटा था और आय के स्रोत कम थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है. उन्होंने कहा हमें उत्तराखण्ड में छिपी संभावनाओं पर फोकस करने की जरूरत है.
पीएम मोदी ने कहा उत्तराखण्ड सरकार अब सेब और कीवी के किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देना शुरू कर रही है. आधुनिक तकनीक के माध्यम से आर्थिक मदद की ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है. इसके लिए मैं राज्य सरकार, आरबीआई और सभी स्टेक होल्डरों की प्रशंसा करता हूं. उन्होंने कहा आज उत्तराखंड में ₹2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है. गोविंदघाट रोपवे का शिलान्यास हो चुका है. यह परियोजना राज्य के विकास को नई गति दे रही हैं.
पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है. पीएम मोदी ने कहा भारत सरकार हमेशा उत्तराखण्ड सरकार के साथ खड़ी है. आपको सहयोग देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे. मैं उत्तराखण्ड के हर नागरिक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं.
