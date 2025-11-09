सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट की खास तस्वीर, संबोधन में सशक्त उत्तराखंड का खींचा खाका
सीएम धामी ने पीएम मोदी को बुनकरों द्वारा बुनी गई तस्वीर भेंट की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 2:31 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 3:38 PM IST
देहरादून: राज्य स्थापाना दिवस के मौके पर पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया. सीएम धामी ने पीएम मोदी को उत्तराखंड की समृद्ध हस्तकला परंपरा के प्रतीक, बुनकरों द्वारा बुनी तस्वीर भेंट की. सीएम धामी ने बताया यह चित्र नए भारत के शिल्पकारों की उस सृजनशीलता और समर्पण का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर रहे हैं.
कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड सराकर केंद्र की मदद से प्रदेश में विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. पीएम मोदी के दिशा निर्देशन प्रदेश में काम हो रहा है. केदारनाथ त्रासदी, सिलक्यारा टनल हादसा, जोशीमठ भू धंसाव हर प्राकृतिक आपदा में पीएम मोदी ने साथ दिया है.सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी ने हमेशा ही संवेदनशीलता के साथ उत्तराखण्ड का साथ दिया है. वे हमेशी ही हमें प्रोत्साहित करते हैं. सीएम धामी ने कहा उत्तराखण्ड कठिनाइयों से ऊबरकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है.
LIVE: देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी।#UKRajatUtsavWithModi #UttarakhandAt25https://t.co/7Qn13qPO9N— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 9, 2025
सीएम धामी ने कहा हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, जी 20 सम्मेलन और 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन द्वारा बदलते उत्तराखण्ड की तस्वीर को प्रस्तुत किया है. सीएम ने कहा प्रदेश में सांस्कृतिक अस्मिता और डेमोग्राफी संतुलन के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं. समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से उत्तराखण्ड समरस राज्य निर्माण की दिशा में तेजी से अग्रसर है.
LIVE: प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कीhttps://t.co/3jINB6yMHy— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 9, 2025
सीएम धामी ने कहा तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखण्ड को पाया है। नमन है अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने इस स्वप्न को सच कर दिखाया. अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहां विकास का दीप जलाया है। और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है. उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ रहा है. सशक्त नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के जहरीले जबड़े को निकाल कर यह बात स्पष्ट की है.
