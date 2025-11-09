ETV Bharat / state

सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट की खास तस्वीर, संबोधन में सशक्त उत्तराखंड का खींचा खाका

सीएम धामी ने पीएम मोदी को बुनकरों द्वारा बुनी गई तस्वीर भेंट की.

UTTARAKHAND FOUNDATION DAY
सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट की खास तस्वीर (फोटो सोर्स: PMO वीडियो स्नैप)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 2:31 PM IST

Updated : November 9, 2025 at 3:38 PM IST

देहरादून: राज्य स्थापाना दिवस के मौके पर पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया. सीएम धामी ने पीएम मोदी को उत्तराखंड की समृद्ध हस्तकला परंपरा के प्रतीक, बुनकरों द्वारा बुनी तस्वीर भेंट की. सीएम धामी ने बताया यह चित्र नए भारत के शिल्पकारों की उस सृजनशीलता और समर्पण का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर रहे हैं.

कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड सराकर केंद्र की मदद से प्रदेश में विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. पीएम मोदी के दिशा निर्देशन प्रदेश में काम हो रहा है. केदारनाथ त्रासदी, सिलक्यारा टनल हादसा, जोशीमठ भू धंसाव हर प्राकृतिक आपदा में पीएम मोदी ने साथ दिया है.सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी ने हमेशा ही संवेदनशीलता के साथ उत्तराखण्ड का साथ दिया है. वे हमेशी ही हमें प्रोत्साहित करते हैं. सीएम धामी ने कहा उत्तराखण्ड कठिनाइयों से ऊबरकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है.

सीएम धामी ने कहा हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, जी 20 सम्मेलन और 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन द्वारा बदलते उत्तराखण्ड की तस्वीर को प्रस्तुत किया है. सीएम ने कहा प्रदेश में सांस्कृतिक अस्मिता और डेमोग्राफी संतुलन के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं. समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से उत्तराखण्ड समरस राज्य निर्माण की दिशा में तेजी से अग्रसर है.

सीएम धामी ने कहा तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखण्ड को पाया है। नमन है अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने इस स्वप्न को सच कर दिखाया. अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहां विकास का दीप जलाया है। और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है. उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ रहा है. सशक्त नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के जहरीले जबड़े को निकाल कर यह बात स्पष्ट की है.

