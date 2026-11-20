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हाथी दांत चोरी प्रकरण पर जल्द होगा बड़ा एक्शन, वन मंत्री ने दिखाई सख्ती

हाथी दांत चोरी ( फोटो सोर्स- Forest Department )

दरअसल, लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में सुरक्षित रखे गए हाथियों के दांत सत्यापन के दौरान गायब मिले थे. मामले में पहले ही कई अधिकारी, कर्मी निलंबित हो चुके हैं. अब हाथी दांत गायब होने के मामले में वन विभाग के भीतर कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है.