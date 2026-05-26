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वनाग्नि की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले कम हुआ नुकसान, जानिये क्या रही रणनीति

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच फायर सीजन वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इसके बाद भी पिछले साल के मुकाबले इस साल वनाग्नि की घटनाएं कम हुई है. साथ ही अगर नुकसान की बात करें तो उसमें भी कमी देखी गई है. पिछले साल के मुकाबले वनाग्नि से नुकसान कम, इसकी क्या रणनीति रही? आइये जानते हैं.

पृथ्वी के बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखा, अनियमित मानसून, अल-नीनो समेत अन्य कारणों से उत्तराखण्ड के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं. वनाग्नि से निपटने के लिए उत्तराखंड शासन की ओर से साल 2003 में वनाग्नि को दैवीय आपदा की श्रेणी में रखा गया. मौसम विज्ञान केन्द्र की ओर से जारी पूर्वनुमान के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि और ड्राई स्पेल (dry spell) की सम्भावना है. वन विभाग के अनुसार, पिछले सालों की वनाग्नि घटनाओं के अनुसार हर एक-दो साल के बाद वनाग्नि घटनाओं में वृद्धि देखी गयी है. ऐसे में इस साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की संभावना है. जिसको देखते हुए वन विभाग की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं. बावजूद इसके वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर (ETV Bharat)

उत्तराखंड वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी से 25 मई तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 394 घटनाएं घटित हुई हैं. इन घटनाओं की वजह से 331.12 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हुई है. साथ ही एक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में रीजन वाइज बात करें तो सबसे अधिक गढ़वाल रीजन में 285 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं. जिसके चलते 241.32 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है. इसी तरह कुमाऊं रीजन में 74 बनाने की घटनाएं हुई हैं. जिससे 64.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई हैं.