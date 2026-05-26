वनाग्नि की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले कम हुआ नुकसान, जानिये क्या रही रणनीति
उत्तराखंड में 15 फरवरी से 25 मई तक प्रदेश भर में वन अग्नि की 394 घटनाएं घटित हुई हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 26, 2026 at 5:38 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच फायर सीजन वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इसके बाद भी पिछले साल के मुकाबले इस साल वनाग्नि की घटनाएं कम हुई है. साथ ही अगर नुकसान की बात करें तो उसमें भी कमी देखी गई है. पिछले साल के मुकाबले वनाग्नि से नुकसान कम, इसकी क्या रणनीति रही? आइये जानते हैं.
पृथ्वी के बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखा, अनियमित मानसून, अल-नीनो समेत अन्य कारणों से उत्तराखण्ड के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं. वनाग्नि से निपटने के लिए उत्तराखंड शासन की ओर से साल 2003 में वनाग्नि को दैवीय आपदा की श्रेणी में रखा गया. मौसम विज्ञान केन्द्र की ओर से जारी पूर्वनुमान के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि और ड्राई स्पेल (dry spell) की सम्भावना है. वन विभाग के अनुसार, पिछले सालों की वनाग्नि घटनाओं के अनुसार हर एक-दो साल के बाद वनाग्नि घटनाओं में वृद्धि देखी गयी है. ऐसे में इस साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की संभावना है. जिसको देखते हुए वन विभाग की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं. बावजूद इसके वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.
उत्तराखंड वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी से 25 मई तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 394 घटनाएं घटित हुई हैं. इन घटनाओं की वजह से 331.12 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हुई है. साथ ही एक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में रीजन वाइज बात करें तो सबसे अधिक गढ़वाल रीजन में 285 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं. जिसके चलते 241.32 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है. इसी तरह कुमाऊं रीजन में 74 बनाने की घटनाएं हुई हैं. जिससे 64.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई हैं.
यही नहीं, वाइल्ड लाइफ रीजन में 35 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं. जिससे 25.75 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है. उत्तराखंड में 15 जून तक फॉरेस्ट फायर सीजन माना जाता है. जिसमें अभी करीब 20 दोनों का वक्त बचा हुआ है. इसमें लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच वन अग्नि की घटनाओं के बढ़ाने की भी संभावना है. जिससे निपटना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है.
फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में कमी आई है. इसके लिए विभागीय कार्यों के साथ ही जनता की जागरूकता वजह है. शीतला केंद्र मॉडल सरकार ने नहीं बनाया बल्कि ये जनता ने बनाया है. सरकार का काम जनता को जागरूक करना है. जहां-जहां जनता जागरुक होकर जंगलों को बचाने में सहयोग दे रही है वहां फॉरेस्ट फायर की घटनाएं कम हो रही हैं.
सुबोध उनियाल,वन मंत्री
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा वन विभाग का सबसे बड़ा फोकस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है. ये तभी संभव है जब जनता फ्रेंडली पॉलिसी बनेगी. पिछले 4 सालों के भीतर वन विभाग ने जनता फ्रेंडली 12 से अधिक पॉलिसी बनाई हैं. जिससे लोगों की आजीविका बढ़े. फॉरेस्ट फायर और वाइल्डलाइफ कॉनफ्लिक्ट में कमी आये.
वनाग्नि की घटनाओं को रोकने की क्या रही प्लानिंग
वन मंत्री ने कहा पर्वतीय क्षेत्र में रिस्पांस टाइम एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यही वजह है कि जन सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है. जिससे वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके. उन्होंने कहा प्रदेश में कुल फायर लाइन की लंबाई 13085.03 किलोमीटर है. ऐसे में वन विभाग निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में पहले सड़कों को फायर लाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. इसका एक बड़ा फायदा यही होगा कि जंगलों की आग को काबू पाने में काफी अधिक मदद मिलेगी. इसके साथ ही फायर लाइन बनने के लिए पेड़ों के कटान पर भी लगाम लगेगी.
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