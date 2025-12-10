ETV Bharat / state

उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर मामलों पर सुनवाई, अगले हफ्ते प्रिंसिपल सेकेट्री फॉरेस्ट तलब

नैनीताल हाईकोर्ट में आज प्रोफेसर अजय रावत पेश हुये. उन्होंने कोर्ट के सामने अपने सुझाव दिये.

UTTARAKHAND FOREST FIRE
उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 10, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. आज हुई मामले की सुनवाई पर प्रोफेसर अजय रावत ने जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए कई अहम सुझाव कोर्ट के सम्मुख रखे. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अजय रावत के सुझावों पर अमल करने के निर्देश दिये. साथ ही एक सप्ताह में प्रिंसिपल सेकेट्री फॉरेस्ट को कोर्ट में पेश होने को कहा है.

आज पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि वनाग्नि से जंगल तबाह हो रहे हैं. इसको काबू करने के लिए प्राथमिक उपाय कराए जाये. वनों के पास रह रहे ग्रामीणों को शिक्षित किया जाये. वन विभाग जागरूकता अभियान चलाये. कैम्प फायर व बोन फायर को प्रतिबंधित किया जाये. उन्होंने बताया कॉर्बेट पार्क में 100 से अधिक रिसॉर्ट व इससे अधिक होम स्टे संचालित हैं. ये पर्यटकों के मनोरंजन कराने के लिए शाम को बोन फायर करते हैं. यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उलंघन है. वन विभाग मौन है. यही स्थिति कैम्प फायर की भी है. वनों विभाग के पास 300 से अधिक डाक बंगले हैं, लेकिन वे वीरान हैं. उनमें कोई रहता ही नहीं है.

मामले के अनुसार उत्तराखंड के जंगलों में लगनी वाली आग को लेकर कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र मैनाली की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है. फायर सीजन में प्रदेश के जंगल आग उगलते हैं. अभी तक पूर्व के आदेश का अनुपालन हुआ है अगर पूर्व में जारी आदेशो का अनुपालन किया गया होता तो 2021 से अब तक फायर की घटना में कमी आती. गठित पर्यावरणविदों की रिपोर्ट मंगाई जाये. जिसके बाद कोर्ट ने पर्यावरणविद अजय रावत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के साथ साथ अपने सुझाव पेश देने के निर्देश दिए. कोर्ट हर साल राज्य सरकार का मार्गदर्शन करती आई है, लेकिन इसके बाद भी इसपर काबू पाने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय ढूंढ नहीं पा रही है.

कोर्ट ने 2021 में मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित आग की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था. वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी इसपर काबू पाने के लिए मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजा था. जिसमें कहा था कि वनों व वन्यजीव व पर्यावरण को बचाने के लिए उच्च न्यायालय राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करें.

