फॉरेस्ट फायर मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, नेटवर्क ने डाला अड़ंगा, जानिये पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका सहित कई अन्य की जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में पूर्व के आदेश पर पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. नेटवर्क की समस्या होने के कारण वे कोर्ट का मार्गशन नही कर पाए. कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर की तिथि नियत की जाये. 10 दिसम्बर को वे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपने सुझाव देंगे.

सुनवाई में न्यायमित्र की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ. फायर सीजन में प्रदेश के जंगल आग उगलते हैं. अभी तक पूर्व का आदेश का अनुपालन हुआ है वह नाम मात्र का हैं. अगर आदेशो का अनुपालन हुआ होता तो 2021 से अब तक फायर की घटनाओ में कमी आती, इसलिए गठित पर्यावरणविदों की रिपोर्ट मंगाई जाये.

सुनवाई पर कोर्ट ने कहा आग लगने की वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों का तापमान बढ़ने लगा है. राज्य में बादल फटने की वजह से जन धन की हानि हो रही है. कोर्ट हर साल राज्य सरकार का मार्गदर्शन करती आई है, लेकिन इसके बाद भी इस पर काबू पाने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय ढूंढ नहीं पा रही है. अभी तक जो कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए वे भी कोर्ट के आदेश पर उठाये गए हैं. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा उच्च हिमालयी क्षेत्रो में खाल बनाये जायें. जल स्रोतों का पानी इसमें जमा किया जाये.