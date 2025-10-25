ETV Bharat / state

वन विभाग में ACF पदों पर खींचतान जारी, रेंजर्स की भी निगाहें टिकी, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में ACF (Assistant conservative of forest) पदों पर खींचतान की स्थिति बनी हुई है. हालत यह है कि वन मुख्यालय के प्रस्ताव के बावजूद ACF के नए पदों पर फैसला नहीं हो पा रहा है. इसके कारण वन निगम को ACF स्तर के अधिकारी भेजना भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा. उधर प्रमोशन का इंतजार कर रहे रेंजर्स की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं.

उत्तराखंड वन विभाग में एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट के पदों को बढ़ाने की इच्छा फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही. हालांकि, वन विभाग 90 के ढांचे को 5 साल के लिए 102 तक करने का इरादा रख रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी कारण इस प्रक्रिया के लिए बाधा बने हुए हैं. नवंबर के पहले हफ्ते में शासन स्तर पर इसके लिए बैठक रखी गई है. मामला सीधी और प्रमोशन से भरी जाने वाली रिक्तियों का है. इसलिए मौजूदा स्थिति में कार्मिक से इस पर हरी झंडी मिलना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है.

वन विकास निगम ने वन विभाग से 12 ACF स्तर के अधिकारियों की मांग की है, लेकिन विभाग में डेपुटेशन के लिए इस पद का निर्धारण ही नहीं हुआ है. फिलहाल विभाग के पास ACF के 90 स्वीकृत पद हैं. जिनमें से 87 पर अधिकारी कार्यरत हैं. 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है.

उधर, वन मुख्यालय ने ACF के 12 पद बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जिसमें 6 पद सीधी भर्ती और 6 पद प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान किया गया. हालांकि ये पद केवल पांच साल के लिए मांगे गए हैं. कार्मिक विभाग ने फिलहाल सिर्फ प्रमोशन वाले 6 पदों के लिए नियमावली में संशोधन की सलाह दी है. जिसके चलते सीधी भर्ती के पदों पर रोक लग गई है.