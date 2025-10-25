ETV Bharat / state

वन विभाग में ACF पदों पर खींचतान जारी, रेंजर्स की भी निगाहें टिकी, जानिये वजह

ACF स्तर पर पदों को बढ़ाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है. इस पर बैठक आयोजित की गई है.

UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
उत्तराखंड वन विभाग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में ACF (Assistant conservative of forest) पदों पर खींचतान की स्थिति बनी हुई है. हालत यह है कि वन मुख्यालय के प्रस्ताव के बावजूद ACF के नए पदों पर फैसला नहीं हो पा रहा है. इसके कारण वन निगम को ACF स्तर के अधिकारी भेजना भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा. उधर प्रमोशन का इंतजार कर रहे रेंजर्स की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं.

उत्तराखंड वन विभाग में एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट के पदों को बढ़ाने की इच्छा फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही. हालांकि, वन विभाग 90 के ढांचे को 5 साल के लिए 102 तक करने का इरादा रख रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी कारण इस प्रक्रिया के लिए बाधा बने हुए हैं. नवंबर के पहले हफ्ते में शासन स्तर पर इसके लिए बैठक रखी गई है. मामला सीधी और प्रमोशन से भरी जाने वाली रिक्तियों का है. इसलिए मौजूदा स्थिति में कार्मिक से इस पर हरी झंडी मिलना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है.

वन विकास निगम ने वन विभाग से 12 ACF स्तर के अधिकारियों की मांग की है, लेकिन विभाग में डेपुटेशन के लिए इस पद का निर्धारण ही नहीं हुआ है. फिलहाल विभाग के पास ACF के 90 स्वीकृत पद हैं. जिनमें से 87 पर अधिकारी कार्यरत हैं. 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है.

उधर, वन मुख्यालय ने ACF के 12 पद बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जिसमें 6 पद सीधी भर्ती और 6 पद प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान किया गया. हालांकि ये पद केवल पांच साल के लिए मांगे गए हैं. कार्मिक विभाग ने फिलहाल सिर्फ प्रमोशन वाले 6 पदों के लिए नियमावली में संशोधन की सलाह दी है. जिसके चलते सीधी भर्ती के पदों पर रोक लग गई है.

बताया जा रहा है कि पांच साल की इस अवधि में जो अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, उनके पदों पर प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों को एडजस्ट किया जाएगा. इस व्यवस्था के चलते फिलहाल ACF के पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है. पीसीसीएफ प्रशासन बीपी गुप्ता के मुताबिक ACF स्तर पर पदों को बढ़ाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है. इस पर बैठक आयोजित की गई है. जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

उधर वन विकास निगम में ACF स्तर के करीब 36 पद हैं. जिनमें से 5 अधिकारी पहले ही वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा चुके हैं. अब निगम ने 12 और अधिकारियों की मांग की है. वन विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट पद संरचना नहीं होने के कारण यह मांग अटकी हुई है.

पढे़ं- दिवाली से पहले 58 ACF को मिली खुशखबरी, वन महकमे में इन तीन अफसरों का रुका कन्फर्मेशन

पढे़ं- राष्ट्रीय खेल पास आए तो वन विभाग को आई खिलाड़ियों की याद, कोटे की रिक्त सीटों को भरने की कवायद

TAGGED:

उत्तराखंड वन विभाग
वन विभाग ACF पद अपडेट
UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
FOREST DEPARTMENT ACF POST UPDATE
UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.