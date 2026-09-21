ETV Bharat / state

वन विभाग में ट्रांसफर मामला, अफसरों को अल्टीमेटम, आदेशों का पालन करने को 30 सितंबर की डेडलाइन

आदेश के बाद भी कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा रिलीव: हैरत की बात यह है कि पूर्व में हुए तबादलों को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं, जिन पर आदेशों का पालन नहीं हो पाया. इसके लिए वन विभाग में HRD की जिम्मेदारी देख रहे अधिकारी की तरफ से भी पत्राचार किया गया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया. सबसे ज्यादा दिक्कत रिजर्व पार्क क्षेत्र से आ रही है, जहां से स्थानांतरण आदेश होने के बाद भी कर्मचारियों को रिलीव ही नहीं किया जा रहा.

दरअसल, राज्य में इस बार वन विभाग के भीतर बंपर तबादले किए गए थे, इसमें वन आरक्षी से लेकर वन दरोगा और डिप्टी रेंजर तक की बड़ी संख्या में जिम्मेदारी बदली गई थी. माना जा रहा था कि स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद अनुरोध के आधार पर बड़ी संख्या में आने वाले प्रस्ताव की संख्या में कमी आ सकेगी, लेकिन जो तबादला सूची जारी की गई उसका ही वन विभाग इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा पाया.

देहरादून: वन विभाग में तबादला होने के बाद अपनी नई तैनाती पर नहीं जा रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. वन विभाग ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 सितंबर की डेडलाइन दी है. तमाम डिविजन और रिजर्व के निदेशकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है. पूर्व में भी इसको लेकर चिट्ठी जारी की गई थी, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हो पाया है. हालांकि अब मुख्यालय सख्ती के मूड में है.

प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की तरफ से निर्देश जारी: देखा जाए तो इन मामलों में कर्मचारियों का आदेश केवल कागज तक सीमित रहा है, धरातल पर इन आदेशों के बाद भी तैनाती नहीं हो पाई है. इन्हीं स्थितियों को देखते हुए अब प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल की तरफ से स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. खास बात यह है कि तमाम डिवीजन और रिजर्व पार्कों के वरिष्ठ अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है.

30 सितंबर तक के लिए सभी अधिकारियों को डेडलाइन दी गई है और जितने भी तबादले हुए हैं, उसका अनुपालन इसी समय सीमा में किया जाना है. यह भी साफ कर दिया गया है कि स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं होने के लिए डिवीजन के डीएफओ और रिजर्व पार्क के निदेशक जिम्मेदार होंगे.

-पीके पात्रो, CCF HRD-

कर्मचारियों ने संश्य की स्थिति: चिंता की बात यह है कि मौजूदा स्थिति से वन विभाग में कर्मचारियों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है. ईटीवी भारत से भी विभाग के ही कई कर्मचारियों ने संपर्क साधा है और स्थानांतरण सूची का पालन नहीं होने की जानकारी दी है. कर्मचारियों का कहना है कि तबादला होने के बाद भी फील्ड के बड़े अधिकारी मर्जी से कुछ लोगों को रिलीव कर रहे हैं तो कुछ कर्मचारियों को नहीं तैनाती पर नहीं जाने दिया जा रहा है.

इस मामले पर वन दरोगा संगठन के अध्यक्ष स्वरूप चंद्र रमोला कहते हैं कि तबादलों के आदेश तो जारी हुए, लेकिन कई जगह पर इसका पालन नहीं हुआ, जिसके कारण कर्मचारियों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में विभाग को जल्द ही इस पर निर्णय लेना चाहिए और जिन कर्मचारियों के जहां तबादले हुए हैं, उन्हें वहां के लिए रिलीव किया जाना चाहिए.

वन विभाग में जिस तरह से उच्च स्तर से हुए आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है, उसके बाद विभाग में बहस तेज हो गई है और कर्मचारी अपने तबादलों को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं. ऐसे में जाहिर तौर पर इससे न केवल विभाग में बेवजह तबादला एक बहस के लिए मुद्दा बना हुआ है तो इससे कर्मचारी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं.

पढ़ें--