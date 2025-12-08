ETV Bharat / state

जन समस्याओं और सुझावों के आधार पर बनेंगी वन नीतियां, जानें महकमे का नया प्लान

देहरादून: उत्तराखंड में जंगलों का ग्रामीणों से गहरा नाता रहा है, लेकिन वन कानूनों ने कई बार लोगों को इससे दूर किया है. शायद यही कारण है कि वनों से संबंधित समस्याओं में पिछले कुछ समय में बढ़ोत्तरी भी हुई है. इसी को समझते हुए वन विभाग एक नया प्रयास शुरू करने जा रहा है, जिसमें आम लोगों की समस्याओं और सुझाव के आधार पर ही आगे की नीतियां बनाने और समस्याओं का समाधान करने की कोशिशें हो रही हैं.

जन समस्याओं और सुझावों के आधार पर बनेंगी वन नीतियां: प्रदेश में वनों से जुड़े कानून लोगों को जंगलों से दूर करते रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग एक ऐसा प्रयास करने जा रहा है जिससे इन दूरियों को खत्म करते हुए विभाग और आम लोगों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके. दरअसल पिछले कुछ समय में वनों से जुड़ी तमाम समस्याएं प्रदेश में बढ़ती दिखाई दे रही हैं. इससे न केवल ग्रामीणों के लिए संकट पैदा हो गया है, बल्कि सरकार और वन विभाग के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो गई है.

ग्रामीण स्तर पर जान जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा वन विभाग: इन्हीं हालातों से निपटने के लिए सबसे बेहतर तरीका जन जागरूकता ही दिखाई दे रहा है. इसीलिए वन विभाग इन दिनों ग्रामीण स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है. लेकिन यह समस्या छोटी नहीं है और इसका कोई समय भी निश्चित नहीं है. इसीलिए वन विभाग सतत प्रक्रिया के रूप में लोगों को विभाग के साथ जोड़ने का एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसके लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं.