वन विभाग में कम होंगे 10 फॉरेस्ट डिवीजन, जल्द होंगे बड़े बदलाव, पढ़िये पूरी खबर
उत्तराखंड में टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल डिवीजन की व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी चल रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2025 at 6:13 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में डिविजन स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए राज्य में होमवर्क भी पूरा हो चुका है. अब बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. दरअसल प्रदेश में फॉरेस्ट डिविजन की संख्या कम करते हुए मुख्यालय में भी DFO और CF स्तर के अधिकारियों के लिए पद सृजित किए जाएंगे. खास बात यह है कि इस नए प्रस्ताव में टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल डिवीजन की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया जाएगा.
उत्तराखंड में टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल डिवीजन की व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी चल रही है. इस व्यवस्था के बाद राज्य में सभी डिवीजन एक समान हो जाएंगे. इससे अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर आने वाली दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी. दरअसल, वन विभाग में फॉरेस्ट डिविजन को दो श्रेणियां में रखा गया है. जिसमें टेरिटोरियल डिवीजन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. नॉन टेरिटोरियल डिविजन में पोस्टिंग पर अफसरो की कम उत्सुकता दिखती है.
राज्य में इन्हीं स्थितियों के बीच अब फॉरेस्ट डिविजन पर नए सिरे से होमवर्क किया गया है. जिसमें डिवीजन के इस फर्क को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं. उधर दूसरी तरफ राज्य में फॉरेस्ट डिवीजन की संख्या कम करने की तरफ भी कदम बढ़ाया गया है. इसके तहत राज्य के करीब 10 फॉरेस्ट डिविजन कम होने जा रहे हैं. जिससे DFO के अंतर्गत आने वाले इन प्रभागों का दायरा पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा.
खास बात यह है कि इसके लिए शासन स्तर पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर भी लगाई जा चुकी है. अब वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है. उधर यह प्रस्ताव अब कार्मिक विभाग में विचाराधीन है. यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा.
इसमें व्यवस्था के लागू होने के बाद फील्ड स्तर पर डीएफओ की संख्या कम हो जाएगी, हालांकि वन मुख्यालय में डीएफओ स्तर के नए पद सृजित किए जाएंगे. दरअसल वन मुख्यालय में CCF या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के लिए ही पद तय हैं लेकिन अब DFO और CF स्तर के अफसरों को लिए भी यहां पद रखे जाएंगे.
उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में फॉरेस्ट डिविजन के पुनर्गठन को लेकर विचार किया गया है. वन विभाग में व्यवस्थाओं को ज्यादा बेहतर करने के लिए जल्द ही फॉरेस्ट डिविजन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है.
