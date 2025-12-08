ETV Bharat / state

फारेस्ट फायर से पहले तैयारी की अग्निपरीक्षा, वन विभाग करेगा रेंज स्तर तक बड़ा सर्वे

उत्तराखंड में आगामी फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने इस बार अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक तैयारी शुरू कर दी है.

Etv Bharat
फारेस्ट फायर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 4:28 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 5:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में फायर सीजन से पहले वन विभाग बड़ा होमवर्क करने जा रहा है. यह पहला मौका होगा जब डिवीजन में कर्मचारियों की उपलब्धता से लेकर मौजूदा उपकरणों का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा. भविष्य में इसी आधार पर जरूरत के लिहाज से प्रस्ताव भी तैयार होंगे. खास बात यह है कि इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर विभाग में डिवीजन स्तर पर फंड की व्यवस्था भी की जाएगी और उपकरण भी खरीदे जाएंगे.

उत्तराखंड में आगामी फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने इस बार अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक तैयारी शुरू कर दी है. यह पहली बार होगा जब राज्य के सभी वन प्रभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता से लेकर मौजूदा फायर फाइटिंग उपकरणों तक का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा. इस विस्तृत अभ्यास के आधार पर ही भविष्य की जरूरतों के अनुसार बजट प्रस्ताव और नए उपकरणों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी.

फारेस्ट फायर से पहले तैयारी की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

वन विभाग ने फायर सीजन से पहले अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. बजट प्रबंधन से लेकर संसाधनों की उपलब्धता तक हर स्तर पर होमवर्क किया जा रहा है. दरअसल, फायर सीजन के दौरान जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं हर साल सरकार और वन विभाग दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आती हैं. कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि मामला राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बन जाता है और सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार विभाग ने तैयारी को 15 फरवरी से पहले ही पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न रहे. प्रदेश में हर साल 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन रहता है. इस दौरान राज्य के पर्वतीय और तराई क्षेत्रों से लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कई बार आग इतनी भयावह हो जाती है कि वन संपदा, जैव विविधता और वन्यजीवों को भारी नुकसान होता है. इन्हीं हालात को देखते हुए इस बार पहली बार रेंज स्तर तक एक व्यापक एक्सरसाइज कराई जा रही है.

Uttarakhand Forest department
उत्तराखंड वन विभाग. (ETV Bharat)

इस अभ्यास के बाद विभाग अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि एक्यूरेट और वास्तविक जरूरत के अनुसार बजट की मांग कर सकेगा. इससे फंड की सही जगह पर सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी. वन विभाग में फिलहाल ऐसे कई डिवीजन हैं, जहां फायर फाइटिंग के उपकरण वर्षों से खराब पड़े हैं. इस नई कवायद के जरिए ऐसे सभी उपकरणों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाएगा. इसके साथ ही जिन स्थानों पर मानव संसाधन की कमी है, वहां आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था और क्रू स्टेशन की जरूरतों का भी आकलन किया जा रहा है.

प्रदेश में वर्षों से खराब पड़े उपकरणों की पहली बार गंभीरता से सुध ली जा रही है. इसी आधार पर नए उपकरणों के प्रस्ताव भी तैयार होंगे. फायर सीजन के पांच महीनों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती का भी पूरा खाका तैयार किया जा रहा है. इस संबंध में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ आरके मिश्र ने बताया कि विभाग इस बार पूरी तैयारी के साथ फायर सीजन में उतरने जा रहा है, ताकि जंगलों को आग से होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके.

पढ़ें---

Last Updated : December 8, 2025 at 5:02 PM IST

TAGGED:

FOREST FIRE UTTARAKHAND
UTTARAKHAND FIRE SEASON
उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं
उत्तराखंड में फायर सीजन
UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.