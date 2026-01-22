ETV Bharat / state

उत्तराखंड वन विभाग में रेंजर्स की भारी कमी, डिप्टी रेंजर्स को जिम्मेदारी देने की तैयारी

रेंजर्स की कमी को दूर करने के लिए वन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है. सिर्फ शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है.

उत्तराखंड वन विभाग (ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 5:21 PM IST

देहरादून: शासन की मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में उपवन क्षेत्राधिकारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि वन मुख्यालय ने शासन को क्षेत्रीय रेंज में डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने से जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर अंतिम अनुमोदन मिलते ही प्रदेश में वन क्षेत्र की कई रेंज डिप्टी रेंजर्स के हाथों में आ जाएगी.

उत्तराखंड वन विभाग के लिए वन क्षेत्राधिकारी यानी रेंजर को एक बेहद अहम कड़ी माना जाता है. रेंज स्तर पर वनों के संरक्षण से लेकर वन्यजीवों की सुरक्षा, अवैध कटान, शिकार पर नियंत्रण और क्षेत्र में होने वाली तमाम गतिविधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेंजर के कंधों पर होती है.

प्रदेश में रेंजर की भारी कमी: रेंजर के अधीन फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड काम करते हैं, लेकिन पूरे रेंज की कमान अंततः वन क्षेत्राधिकारी के हाथ में ही रहती है. फिर भी प्रदेश में इस महत्वपूर्ण पद पर भारी कमी बनी हुई है. उत्तराखंड में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 180 ही फील्ड में कार्यरत हैं. यानी 128 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. इसका सीधा असर रेंजों के कामकाज पर पड़ रहा है.

रेंजर पर बढ़ रहा काम का बोझ: स्थिति यह है कि राज्य की 15 से अधिक रेंज ऐसी हैं, जो डबल चार्ज पर चलाई जा रही हैं. जबकि कुछ रेंजों को तो नियमित रेंजर ही नहीं मिल पा रहा. डबल चार्ज की वजह से एक रेंजर को दो-दो रेंजों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, जिससे न सिर्फ काम का बोझ बढ़ रहा है, बल्कि निगरानी और संरक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.

जिन रेंजों में रेंजर नहीं हैं, वहां वन्यजीव सुरक्षा, वन अपराधों पर नियंत्रण और प्रशासनिक कामों में दिक्कतें आ रही हैं. वैसे नियमों के तहत रेंज में उपवन क्षेत्राधिकारी यानी डिप्टी रेंजर को भी रेंज का प्रभार दिया जा सकता है, लेकिन पूर्व में शासन की ओर से जारी एक आदेश के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा था. पहले भी कुछ रेंजों में डिप्टी रेंजर्स को प्रभार देने का प्रयास किया गया था, लेकिन मामला अदालत तक पहुंच गया, जिसके चलते सरकार चाहकर भी इस दिशा में कदम नहीं उठा सकी.

उपवन क्षेत्राधिकारियों को रेंज का प्रभार देने पर विचार: अब एक बार फिर उत्तराखंड वन विभाग ने इस समस्या के समाधान की दिशा में पहल की है. क्षेत्रीय रेंजों में रेंजर्स की कमी को देखते हुए उपवन क्षेत्राधिकारियों को रेंज का प्रभार देने के लिए प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय शासन को लेना है.

वन विभाग की ओर से बताया गया है कि अभी हाल ही में सीधी भर्ती से नियुक्त 32 वन क्षेत्राधिकारी छह महीने के प्रशिक्षण पर हैं. प्रशिक्षण के चलते फिलहाल इनका फील्ड में उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे मौजूदा कमी और ज्यादा महसूस हो रही है.

डबल चार्ज पर चल रही प्रमुख रेंजों में

  • रसियाबड़ यूनिट
  • तिमली
  • पूर्वी पिंडर
  • पौड़ी रेंज नागदेव
  • गुप्तकाशी
  • खाकरा
  • सांड्रा
  • पुरोला
  • देवलसारी
  • वन्यजीव विहार विनोग
  • देवधार
  • मुगलसंती
  • ढिकाला
  • कालागढ़ समेत कई रेंज शामिल हैं.

इन रेंजों में रेंजरों की कमी के कारण वन संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन पर सीधा असर पड़ रहा है. इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि

रेंजर वन विभाग का सबसे जिम्मेदारी वाला पद है. रेंज स्तर पर सारी गतिविधियों की कमान उन्हीं के हाथ में होती है. रेंजर्स की कमी को देखते हुए योग्य उप वन क्षेत्राधिकारियों को रेंज का प्रभार देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि शासन जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लेगा.
-रंजन कुमार मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ-

उत्तराखंड अगर शासन से हरी झंडी मिलती है, तो डिप्टी रेंजर्स को जिम्मेदारी मिलने से कई खाली रेंजों में कामकाज पटरी पर लौट सकता है और वन संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी.

