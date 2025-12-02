ETV Bharat / state

किसानों को भालू से फसल नुकसान पर राहत देने की तैयारी, ये है वन विभाग का प्लान

देहरादून: उत्तराखंड में भालू इन दिनों मुसीबत बना हुआ है. ये जंगली जानवर इंसानों पर तो हमला कर ही रहा है, इसके साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है. दरअसल भालू खेतों में खड़ी फसलों को बड़े चाव से खाता है. इसके भारी भरकम शरीर से फसलों को नुकसान भी पहुंचता है.

किसानों को भालू द्वारा किए फसल के नुकसान पर राहत देने की तैयारी: अब उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में किसानों को वन विभाग बड़ी राहत देने का प्रयास कर रहा है, जहां पर भालू की आक्रामकता देखने को मिल रही है और भालू लोगों की खेती को नुकसान पहुंचा रहा है. दरअसल उत्तराखंड में भालू उन वन्य जीवों में शामिल नहीं है, जिनके द्वारा फसलों के नुकसान पर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है. ऐसे में विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज कर इस पर अपने प्रयास शुरू किए हैं.

इंसानों पर हमलों के साथ भालू फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं: उत्तराखंड राज्य के कई पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की फसलों को अब भालू की आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है. खासकर मंडुआ और सब्जियों की खेती को भारी नुकसान हो रहा है. चूंकि भालू को उन वन्य-जीवों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिनके लिए राज्य सरकार फसल नष्ट होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति देती है. इसलिए प्रभावित किसानों को राहत राशि नहीं मिलती है. इस स्थिति को देखते हुए अब उत्तराखंड वन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि भालू को भी इस सूची में शामिल किया जाए.

भालू द्वारा किया नुकसान अभी मुआवजे के दायरे में नहीं आता है: फिलहाल राज्य में जब भी जंगली जानवरों के हमलों या फसल नुकसान की घटनाएं होती हैं, तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के दायरे में वे जानवर आते हैं जिनकी श्रेणी पहले से तय है. इसमें हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण, बंदर आदि शामिल हैं. लेकिन भालू जो अब कई पर्वतीय इलाकों में खेतों के पास आने लगे हैं, इस सूची में नहीं है. इसलिए किसानों को आर्थिक राहत नहीं मिल रही है.

वन विभाग भालू द्वारा किए फसलों के नुकसान के मुआवजे की तैयारी कर रहा है: वन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार उन क्षेत्र-विशिष्ट कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जहां भालुओं की संख्या बढ़ी है और फसल नुकसान की घटनाएं बढ़ी हैं, भालू को ऐसी वन्य प्रजातियों की श्रेणी में शामिल करने की मांग है, जिनके खिलाफ मुआवजा व्यवस्था लागू होती है. इस कदम से प्रभावित किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई मिल सकेगी, जिससे वे आर्थिक तंगी से बच सकेंगे.