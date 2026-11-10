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पर्यटन विभाग के कंसल्टेंट का सहारा तलाश रहा वन विभाग, 30 योजनाओं की DPR की तैयारी

वन विभाग ने पर्यटन सचिव को लिखा पत्र ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में इको टूरिज्म की 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए वन विभाग ने पर्यटन विभाग से मदद मांगी है. सीसीएफ इको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को पत्र लिखकर विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है. दरअसल बजट की कमी के चलते डीपीआर तैयार करना विभागों के लिए चुनौती रहता है. ऐसे में सहमति मिलने पर वन विभाग को बिना अतिरिक्त खर्च डीपीआर तैयार कराने में मदद मिलेगी.

उत्तराखंड में इको टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करने के लिए वन विभाग ने अब पर्यटन विभाग का सहयोग मांगा है. वन विभाग के इको टूरिज्म विंग ने प्रदेश में 30 से अधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना बड़ी चुनौती है. इसके लिए मुख्य वन संरक्षक सीसीएफ इको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को पत्र लिखकर विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.