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खुशखबरी! हर जिले से तीन फॉरेस्ट फायर फाइटर होंगे सम्मानित, मिलेगा लाखों का इनाम, जानिये कैसे

वनाग्नि रोकने के लिए प्रोत्साहन ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में वनाग्नि आज भी वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. राहत की बात यह है कि बीते सालों की तुलना में साल 2026 में वनाग्नि की ज्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं. इसके बाद भी प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाओं की संभावना बनी हुई है. अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र जताई है. ऐसे में वन विभाग का जोर वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने पर है. इसके लिए जन सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए वन विभाग नई प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है. वन विभाग जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए जन सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है. जंगलों में आग लगने पर फर्स्ट रिस्पॉंडर के रूप में जनता ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यही वजह है कि वन विभाग ने नई प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी और निजी सहभागिता करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है.इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में तीन-तीन पुरस्कार वितरित किए जाएंगे. यह पुरस्कार वनाग्नि सीजन समाप्त होने के बाद चयनित कर्मचारी और जनता को दिये जाएंगे. वनाग्नि का जिलेवार डेटा (ETV Bharat) नई प्रोत्साहन योजना के तहत वन विभाग ने उन सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन्होंने फॉरेस्ट सीजन के दौरान जंगलों की आग बुझाने में बेहतर काम किया है. बेहतर काम करने वाले वन विभाग के तीन-तीन कर्मचारियों को हर जिले से चयनित किया जाएगा. जिसकी प्रक्रिया वन विभाग ने शुरू भी कर दी है.