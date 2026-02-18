ETV Bharat / state

उत्तराखंड में जंगलों को बचाने की कसरत, मॉक ड्रिल से भांपी तैयारियां, जानिए कैसा रहा अभ्यास

वन मुख्यालय से हुई लाइव मॉनिटरिंग: वहीं, दूसरी तरफ देहरादून स्थित वन विभाग मुख्यालय में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से इस पूरी मॉक ड्रिल की लाइव मॉनिटरिंग की जाती रही. कंट्रोल रूम में बैठकर अधिकारियों ने प्रदेश की सभी 41 डिवीजनों की स्थिति पर नजर रखी. यहां कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, सूचना के आदान-प्रदान की गति और फील्ड से मिलने वाले फीडबैक का बारीकी से विश्लेषण किया गया. यह भी देखा गया कि किसी आपात स्थिति में आदेश और संसाधन कितनी जल्दी जमीनी स्तर तक पहुंच पाते हैं.

मॉक ड्रिल में एंबुलेंस को भी किया गया शामिल: स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया गया. ताकि, किसी आपात स्थिति में घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने की व्यवस्था को परखा जा सके. पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका समन्वय बनाए रखने में रही. इस पूरी प्रक्रिया ने यह स्पष्ट किया कि फॉरेस्ट फायर जैसी आपदा से निपटने के लिए बहु-विभागीय सहयोग कितना जरूरी है.

जैसे ही इन बिंदुओं से फायर अलर्ट मिला, संबंधित फॉरेस्ट डिवीजन और अन्य विभागों की टीमें तत्काल मौके पर रवाना हुईं. फील्ड लेवल पर वन विभाग के कर्मचारियों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग बुझाने की कार्रवाई की. इस दौरान फायर लाइन काटना, पानी के स्रोतों का इस्तेमाल, उपकरणों की उपलब्धता और कर्मचारियों की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया.

खास बात यह रही कि इसमें केवल वन विभाग ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग समेत कई संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी की. मॉक ड्रिल के दौरान अलग-अलग स्थानों पर जंगल में आग लगने के काल्पनिक बिंदु तय किए गए.

15 फरवरी से 15 जून तक होता है फॉरेस्ट फायर सीजन: बता दें कि उत्तराखंड में हर साल 15 फरवरी से 15 जून तक फॉरेस्ट फायर सीजन माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी को पूरे प्रदेश में यह एक्सरसाइज की गई. राज्य की सभी 41 फॉरेस्ट डिवीजनों में एक साथ वनाग्नि की सूचना देकर मॉक ड्रिल शुरू की गई.

उत्तराखंड में जंगलों की आग की चुनौती से निपटने के लिए इस बार तैयारियों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि, जमीनी हकीकत पर परखने के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. यह पहला मौका रहा, जब फॉरेस्ट फायर को लेकर इतने बड़े स्तर पर एक साथ कई विभागों ने समन्वित अभ्यास किया. इस मॉक ड्रिल का मकसद आगामी फायर सीजन में विभागों की तत्परता, आपसी समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता और फील्ड लेवल पर रिस्पॉन्स टाइम को परखना था.

देहरादून/मसूरी/हल्द्वानी/हरिद्वार: उत्तराखंड में पहली बार बड़े स्तर पर फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल की गई. खास बात ये है कि इस दौरान न केवल वन विभाग बल्कि, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम विभाग भी इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए. मॉक ड्रिल का मकसद मौजूदा फायर सीजन की तैयारियों को भांपना था. जिसमें प्रदेश भर के 41 डिवीजन में एक्सरसाइज की गई.

"यह मॉक ड्रिल एक साथ 41 स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई. जैसे ही सभी जगहों से फायर की सूचना मिली, वन विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर तय समय सीमा में रिस्पॉन्स दिया. इस अभ्यास से यह समझने में मदद मिली कि मौजूदा फायर सीजन के लिए विभाग किस हद तक तैयार हैं और कहां सुधार की जरूरत है."- सुशांत पटनायक, सीसीएफ वनाग्नि

सुशांत पटनायक के मुताबिक, मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि फील्ड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को वास्तविक परिस्थितियों जैसा अनुभव मिला. इससे न केवल उनकी दक्षता बढ़ेगी, बल्कि आपसी तालमेल भी मजबूत होगा. उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए तकनीक, मानव संसाधन और समन्वय तीनों का संतुलन बेहद जरूरी है.

सभी 41 डिवीजन से भेजी जाएगी रिपोर्ट: मॉक ड्रिल के बाद अब सभी 41 डिवीजनों से विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी. इन रिपोर्ट्स के आधार पर पूरे अभ्यास की समीक्षा की जाएगी. समीक्षा में यह आकलन किया जाएगा कि किन स्थानों पर संसाधनों की कमी रही? कहां कम्युनिकेशन में दिक्कत आई और किन प्रक्रियाओं को और बेहतर किया जा सकता है. इसके बाद फायर सीजन के दौरान इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

ब्लॉअर से आग बुझाने का अभ्यास (फोटो- Forest Department)

यह मॉक ड्रिल उत्तराखंड में जंगलों की आग से निपटने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. पहली बार इतने बड़े स्तर पर सभी संबंधित विभागों की संयुक्त भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि वनाग्नि जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं तैयार है. आने वाले महीनों में इस अभ्यास का असर फायर कंट्रोल की वास्तविक घटनाओं में कितना दिखता है, यह देखने वाली बात होगी.

मसूरी के जंगल में लगी भीषण आग, मॉक ड्रिल में परखा गया रिस्पांस टाइम: आगामी फायर सीजन को देखते हुए मसूरी वन प्रभाग ने जंगल में भीषण आग लगने की काल्पनिक सूचना पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इस अभ्यास में स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी, पशु चिकित्साधिकारी, नगर पालिका परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई.

सुबह वन विभाग कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारी एकत्रित हुए. करीब 11 बजे जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से अलर्ट जारी किया गया और संयुक्त टीमें मौके के लिए रवाना हुई. आईटीबीपी के जवानों के साथ वन विभाग की फायर टीम और पशु चिकित्सालय के डॉक्टर भी घटनास्थल के लिए निकले. ताकि, आग पर काबू पाने के साथ-साथ जंगली जानवरों को किसी प्रकार की क्षति न हो और जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके.

"फॉरेस्ट फायर को डिजास्टर की श्रेणी में चिन्हित किया गया है. ऐसे में आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और रिस्पांस टाइम की जांच के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई. सूचना मिलते ही सभी विभागों की टीमें तय प्रोटोकॉल के तहत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई. इस अभ्यास के माध्यम से यह परखा गया कि किस विभाग को मौके पर पहुंचने में कितना समय लगा और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया गया. साथ ही ये भी देखा गया कि उपकरण पूरी तरह कार्यशील हैं या नहीं."- अमित कुमार, मसूरी डीएफओ

उपकरणों और संसाधनों की हुई जांच: मॉक ड्रिल के दौरान फायर बीटर, पानी के टैंकर, ब्लोअर मशीन, सुरक्षा उपकरण और संचार माध्यमों की भी जांच की गई. जिन उपकरणों में कमी या खराबी पाई जाएगी, उन्हें समय रहते दुरुस्त किया जाएगा. यदि किसी नए संसाधन की आवश्यकता महसूस होगी तो उसकी भी मांग प्रस्तावित की जाएगी.

"इस प्रकार के अभ्यास समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं. ताकि, अधिकारी और कर्मचारी किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें. पहले से की गई तैयारी और समन्वय ही आपदा के समय सबसे बड़ी ताकत होती है."- अमित कुमार, मसूरी डीएफओ

वन्यजीवों की सुरक्षा पर विशेष फोकस: मॉक ड्रिल में पशु चिकित्सकों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि वनाग्नि के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा भी प्राथमिकता में है. आग की स्थिति में घायल या फंसे जानवरों को तत्काल राहत और उपचार उपलब्ध कराने की रणनीति का भी अभ्यास किया गया.

मॉक ड्रिल में घायल का रेस्क्यू (फोटो- Forest Department)

जागरूकता अभियान भी तेज: आगामी फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे जंगलों में आग न जलाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें. विभाग ने अपील की है कि यदि कहीं भी धुआं या आग दिखाई दे तो तत्काल सूचना दें. ताकि, समय रहते कार्रवाई की जा सके.

हल्द्वानी में जंगलों को बचाने की तैयारी तेज, मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा: पहाड़ों में मौसम भले ही अभी हल्की ठंड है, लेकिन जंगलों में आग लगने के लिहाज से हालात तेजी से अनुकूल होते जा रहे हैं. फायर सीजन की शुरुआत के साथ ही गर्मी की दस्तक ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. पश्चिमी वृत्त और तराई क्षेत्रों में सूखी घास और पत्तियों ने जंगलों को बेहद संवेदनशील बना दिया है.

ऐसे में जरा सी चिंगारी भी बेकाबू आग का रूप ले सकती है, जिससे न सिर्फ बेशकीमती वन संपदा खाक होती है. बल्कि, वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगता है. गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने और समय रहते नियंत्रण पाने के उद्देश्य से आज कई विभागों ने मॉक ड्रिल का आयोजन हल्द्वानी में किया गया.

वन विभाग की मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ को भी किया गया शामिल (फोटो- Forest Department)

इस दौरान एसडीआरएफ, फायर सर्विस और स्थानीय ग्रामीणों को एक साथ जोड़कर संयुक्त अभ्यास कराया गया. मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर रेस्क्यू और नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया. ड्रिल के दौरान रिस्पांस टाइम कम करने पर जोर दिया गया, ताकि आग फैलने से पहले ही उसे काबू में किया जा सके.

हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी पर जंगल में मॉकड्रिल, 11 विभागों के 140 कर्मचारी शामिल हुए: फायर सीजन के दौरान वन संपदा को आग की घटनाओं से बचाने के लिए मनसा देवी की पहाड़ी पर मॉकड्रिल की गई. जिसमें हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम के अलावा कई विभाग शामिल हुए.

