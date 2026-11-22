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भोजन संकट के बीच निचले इलाकों का रुख करने लगे हिमालयी जीव, 24 घंटे निगरानी के निर्देश, तस्करी का खतरा

सर्दियां वन्यजीवों पर पड़ रही भारी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और तापमान में गिरावट के साथ वन्यजीवों ने निचले इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है. नवंबर से शुरू होने वाली यह मौसमी गतिविधि वन्यजीवों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करती है. साल 2025 में प्रकाशित सेंट्रल हिमालय की एक शोध रिपोर्ट में पाया गया था कि ठंड के मौसम में स्तनधारी और पक्षियों की कई प्रजातियों की ऊंचाई संबंधी सीमा नीचे खिसकती है. वहीं, भागीरथी बेसिन में 209 स्थानों पर कैमरा ट्रैप से हुई रिसर्च ने भी गर्मी और सर्दी के मौसम में वन्यजीवों की गतिविधियों में अंतर दर्ज किया. निचले जंगलों में इंसानी गतिविधियों, सड़कों और आवासीय विस्तार के बीच यह आवाजाही वन्यजीवों के संघर्ष और शिकार के खतरे को बढ़ा सकती है.

वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती: उत्तराखंड में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों से वन्यजीवों का निचले इलाकों की ओर उतरना शुरू हो गया है. नवंबर से शुरू होने वाली इस मौसमी गतिविधि के बीच वन्यजीवों की सुरक्षा वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. बर्फबारी और तापमान में गिरावट के कारण हिम तेंदुआ, भरल, घुरल समेत कई वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास से नीचे की ओर आने लगते हैं.