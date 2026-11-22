भोजन संकट के बीच निचले इलाकों का रुख करने लगे हिमालयी जीव, 24 घंटे निगरानी के निर्देश, तस्करी का खतरा
सर्दियों की दस्तक के साथ ही वन्यजीवों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, जिससे वन विभाग की टेंशन बढ़ गई है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 6:29 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और तापमान में गिरावट के साथ वन्यजीवों ने निचले इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है. नवंबर से शुरू होने वाली यह मौसमी गतिविधि वन्यजीवों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करती है. साल 2025 में प्रकाशित सेंट्रल हिमालय की एक शोध रिपोर्ट में पाया गया था कि ठंड के मौसम में स्तनधारी और पक्षियों की कई प्रजातियों की ऊंचाई संबंधी सीमा नीचे खिसकती है. वहीं, भागीरथी बेसिन में 209 स्थानों पर कैमरा ट्रैप से हुई रिसर्च ने भी गर्मी और सर्दी के मौसम में वन्यजीवों की गतिविधियों में अंतर दर्ज किया. निचले जंगलों में इंसानी गतिविधियों, सड़कों और आवासीय विस्तार के बीच यह आवाजाही वन्यजीवों के संघर्ष और शिकार के खतरे को बढ़ा सकती है.
वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती: उत्तराखंड में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों से वन्यजीवों का निचले इलाकों की ओर उतरना शुरू हो गया है. नवंबर से शुरू होने वाली इस मौसमी गतिविधि के बीच वन्यजीवों की सुरक्षा वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. बर्फबारी और तापमान में गिरावट के कारण हिम तेंदुआ, भरल, घुरल समेत कई वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास से नीचे की ओर आने लगते हैं.
वन विभाग ने जारी किया अलर्ट: ऐसे में एक तरफ जहां इन वन्यजीवों के शिकार और तस्करी का खतरा बढ़ जाता है. वहीं दूसरी तरफ इंसानी बस्तियों के नजदीक पहुंचने से मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी पैदा हो जाती है. इसे देखते हुए वन विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है. इसलिए संबंधित वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रशासन को बर्फबारी के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
वन कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है. साथ ही उन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां से वन्यजीवों की आवाजाही ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निचले इलाकों की ओर होती है.
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. वन कर्मियों को चौबीस घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को अपनी सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -
वन्यजीवों के खड़ा हो जाता है भोजन का संकट: दरअसल, सर्दियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद वन्यजीवों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाता है. खासतौर पर शाकाहारी वन्यजीवों के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं. बर्फ की मोटी परत जमने से जमीन पर मौजूद घास और दूसरी वनस्पतियां ढक जाती हैं. ऐसे में भरल, घुरल और दूसरे शाकाहारी वन्यजीवों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता. भोजन की तलाश में इन्हें अपने सामान्य आवास से नीचे की ओर आना पड़ता है.
बस्तियों के नजदीक पहुंचने से बढ़ता है संघर्ष का खतरा: वन्यजीवों के इस तरह नीचे आने के दौरान सबसे बड़ी चुनौती तब पैदा होती है, जब उनका सामना इंसानी आबादी से होता है. ऊंचाई वाले जंगलों से नीचे उतरने के बाद कई वन्यजीव ऐसे इलाकों में पहुंच जाते हैं, जहां गांव, सड़कें, खेती और दूसरी मानवीय गतिविधियां मौजूद हैं. इस तरह के हालात वन्यजीवों और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक बन जाते है.
शिकारी और तस्कर भी रहते हैं मौके की तलाश में: सर्दियों में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ने के साथ शिकार और तस्करी का खतरा भी बढ़ जाता है. शिकारी और वन्यजीव तस्कर ऐसे मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. जब वन्यजीव अपने सामान्य आवास से हटकर नए इलाकों की ओर आते हैं, तो उनकी निगरानी और सुरक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. पूर्व में भी सर्दियों के दौरान बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में पहुंचे वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. यही वजह है कि वन विभाग इस बार पहले से ही सतर्क हो गया है.
सर्दियों में बर्फबारी के साथ पहाड़ों से मैदानों की ओर वन्यजीवों की यह आवाजाही आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी बढ़ जाती है और इससे वन्यजीव प्रभावित होते हैं.
- डॉ प्रदीप मिश्रा, पशु चिकित्सक देहरादून चिड़ियाघर -
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