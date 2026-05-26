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चाल खाल और वाटरहोल वनाग्नि रोकने और बुझाएंगे जानवरों की प्यास, वन पंचायत से शुरू होगी कवायद

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है. गर्मियों के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग ना केवल वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वन्यजीवों के जीवन पर भी संकट खड़ा कर देती है. आग की घटनाओं के दौरान सबसे बड़ी समस्या जंगलों में पानी की कमी और आग बुझाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता को लेकर सामने आती है. अब इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड में वन पंचायत स्तर पर एक नई पहल शुरू की जा रही है. जंगलों में चाल-खाल और वाटर होल विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है, ताकि वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके और वन्यजीवों को भी राहत मिल सके.

दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वनाग्नि से निपटने के लिए बेहतर और स्थायी उपाय तलाशने के निर्देश दिए थे. इसी दौरान जंगलों के आसपास चाल-खाल विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देकर जंगलों में नमी बनाए रखने की दिशा में गंभीरता से काम किया जाना चाहिए.मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब वन पंचायतों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रदेश की विभिन्न वन पंचायतों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां चाल-खाल या वाटर होल विकसित किए जा सकते हैं.

वन पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां पानी की कमी अधिक रहती है और जहां जल संरक्षण के लिए छोटे जलस्रोत विकसित किए जा सकते हैं. इन क्षेत्रों का चयन करने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, ताकि वहां बजट जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके.उत्तराखंड में कुल 11,217 वन पंचायतें हैं. इनमें कई क्षेत्रों में पहले से ही पारंपरिक जलस्रोत और छोटे वाटर होल मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे इलाके भी हैं जहां गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने और बारिश कम होने के कारण जलस्रोत सूखने लगते हैं.

ऐसे में वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करने लगते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. वन विभाग का मानना है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां वाटर होल विकसित किए जाने से कई समस्याओं का समाधान एक साथ किया जा सकेगा. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जंगलों में जमीन की नमी बनी रहेगी. सूखी जमीन और सूखी पत्तियां आग फैलने की सबसे बड़ी वजह बनती हैं. अगर जंगलों में पर्याप्त नमी बनी रहेगी तो आग फैलने की संभावना कम होगी. इसके अलावा जंगलों में छोटे जलस्रोत मौजूद होने से आग बुझाने के दौरान स्थानीय स्तर पर पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वन कर्मियों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी.