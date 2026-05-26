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चाल खाल और वाटरहोल वनाग्नि रोकने और बुझाएंगे जानवरों की प्यास, वन पंचायत से शुरू होगी कवायद

वन पंचायत के स्तर पर चाल खाल और वाटर होल वनाग्नि के दौरान ना केवल राहत देगी, बल्कि वन्यजीवों के सूखे गले भी तर करेगी.

Chal Khal and Water Hole
कुमाऊं में वन विभाग ने तैयार किए वाटरहोल (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 26, 2026 at 8:50 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है. गर्मियों के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग ना केवल वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वन्यजीवों के जीवन पर भी संकट खड़ा कर देती है. आग की घटनाओं के दौरान सबसे बड़ी समस्या जंगलों में पानी की कमी और आग बुझाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता को लेकर सामने आती है. अब इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड में वन पंचायत स्तर पर एक नई पहल शुरू की जा रही है. जंगलों में चाल-खाल और वाटर होल विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है, ताकि वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके और वन्यजीवों को भी राहत मिल सके.

दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वनाग्नि से निपटने के लिए बेहतर और स्थायी उपाय तलाशने के निर्देश दिए थे. इसी दौरान जंगलों के आसपास चाल-खाल विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देकर जंगलों में नमी बनाए रखने की दिशा में गंभीरता से काम किया जाना चाहिए.मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब वन पंचायतों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रदेश की विभिन्न वन पंचायतों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां चाल-खाल या वाटर होल विकसित किए जा सकते हैं.

वन पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां पानी की कमी अधिक रहती है और जहां जल संरक्षण के लिए छोटे जलस्रोत विकसित किए जा सकते हैं. इन क्षेत्रों का चयन करने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, ताकि वहां बजट जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके.उत्तराखंड में कुल 11,217 वन पंचायतें हैं. इनमें कई क्षेत्रों में पहले से ही पारंपरिक जलस्रोत और छोटे वाटर होल मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे इलाके भी हैं जहां गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने और बारिश कम होने के कारण जलस्रोत सूखने लगते हैं.

ऐसे में वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करने लगते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. वन विभाग का मानना है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां वाटर होल विकसित किए जाने से कई समस्याओं का समाधान एक साथ किया जा सकेगा. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जंगलों में जमीन की नमी बनी रहेगी. सूखी जमीन और सूखी पत्तियां आग फैलने की सबसे बड़ी वजह बनती हैं. अगर जंगलों में पर्याप्त नमी बनी रहेगी तो आग फैलने की संभावना कम होगी. इसके अलावा जंगलों में छोटे जलस्रोत मौजूद होने से आग बुझाने के दौरान स्थानीय स्तर पर पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वन कर्मियों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चाल-खाल और वाटर होल केवल वनाग्नि नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगे. गर्मियों के दौरान जंगलों में पानी की कमी के कारण जंगली जानवर कई बार गांवों और कस्बों की ओर पहुंच जाते हैं. इससे फसलों को नुकसान पहुंचता है और कई बार मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती हैं. यदि जंगलों के भीतर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा तो जानवरों को जंगल छोड़कर बाहर आने की जरूरत कम पड़ेगी.पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को दोबारा सक्रिय करना समय की जरूरत है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहले चाल-खाल जैसी व्यवस्थाएं आम हुआ करती थी.

ग्रामीण समुदाय वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए छोटे गड्ढे और जल संग्रहण संरचनाएं बनाते थे, जिससे पूरे साल जमीन में नमी बनी रहती थी. लेकिन समय के साथ इन पारंपरिक प्रणालियों की उपेक्षा होने लगी. अब सरकार और वन पंचायतें इन्हें फिर से विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं.वन पंचायतों की भागीदारी इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है. क्योंकि स्थानीय समुदाय अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और जलस्रोतों की स्थिति को बेहतर तरीके से जानते हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद से सही स्थानों का चयन करना आसान होगा. इसके साथ ही ग्रामीणों की भागीदारी से इन जलस्रोतों के संरक्षण और रखरखाव में भी मदद मिलेगी.

फिलहाल प्रदेश की तमाम वन पंचायतों में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके बाद चयनित क्षेत्रों के लिए बजट जारी किया जाएगा और वहां चाल-खाल तथा वाटर होल विकसित किए जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि यह पहल भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के साथ-साथ जल संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी. जंगलों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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