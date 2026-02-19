ETV Bharat / state

'जंगल के दुश्मन' पर शिकंजा कसेगा 'बैंबू प्लान', इकोसिस्टम बचाने के लिए ये रहेगा फार्मूला

दूसरी तरफ लैंटाना को हटाने के बाद इसके फिर से तेजी से फैलने की संभावना रहती है. ऐसे में वन विभाग को एक ऐसी प्रजाति की जरूरत थी जो लैंटाना से भी तेजी से बढ़े. और यही कारण है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ाने वाले बैंबू का चुनाव किया गया. इसमें लैंटाना हटाने के बाद बैंबू लगाया जाएगा और यह लैंटाना को रिप्लेस करते हुए तेजी से बढ़ेगा.

सिर्फ बैंबू ही क्यों: तो आखिरकार वन विभाग ने इस कार्य के लिए बांस को ही क्यों चुना? इसके जवाब में मुख्य वन संरक्षक पीके पात्रो बताते हैं कि दरअसल, बांस का पेड़ कम समय में बड़ा आकार और फैलाव ले लेता है. साथ ही पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है. बांस के फैलाव से पास में उगी लैंटाना घास की जड़ें कमजोर होंगी और उसका फैलाव रुक जाएगा. साथ ही बांस के बड़े आकार के कारण लैंटाना पर धूप नहीं पड़ेगी और इस कारण पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली धूप न मिलने से लैंटाना का फैलाव रुक जाएगा यानी इसकी ग्रोथ में कमी आएगी. साथ ही बांस वाली जगह से लैंटाना को हटाने के दौरान उससे गिरने वाली पत्ती या बीज को बांस फिर से उगने से रोकेगा.

हाल ही में हुई बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई है. यह तय किया गया है कि गढ़वाल मंडल के साथ कुमाऊं मंडल में भी इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, ताकि लैंटाना की रोकथाम के लिए सही दिशा में काम हो सके. - पीके पात्रो, मुख्य वन संरक्षक, बैंबू बोर्ड -

ये है फार्मूला: तय फार्मूले के अनुसार, बैंबू को लैंटाना क्षेत्र में काफी घने और अधिक मात्रा में लगाया जाएगा. जिससे इसके नीचे मौजूद लैंटाना को धूप नहीं मिल पाएगी और इसका असर लैंटाना के फैलाव और विकास पर पड़ेगा. जाहिर है कि इसी स्थिति में लैंटाना को हटाने पर इसको बढ़ने से रोका जा सकेगा.

बैंबू प्लान पर काम: इन्हीं हालातों के बीच वन विभाग ने अब बैंबू प्लान पर काम करना शुरू किया है. वैसे तो इस प्लान को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है. लेकिन यदि यह सफल हुआ तो जंगलों के लिए इसे एक बड़े वरदान के रूप में भी देखा जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस फार्मूले के साथ इस प्लान पर काम किया जाएगा, उससे ना केवल लैंटाना को जड़ से खत्म होने का दावा है, बल्कि महकमे का रेवेन्यू बढ़ाने वाले बांस की पैदावार को भी बढ़ाया जा सकेगा.

उत्तराखंड ही नहीं, देशभर के तमाम वन क्षेत्रों के लिए लैंटाना घास धीरे-धीरे बड़ी मुसीबत बन रही है. जंगल में मौजूद ये कटीली झाड़ियां वन क्षेत्र में मौजूद दूसरी प्रजातियों या वनस्पतियों को ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों को भी प्रभावित कर रही हैं. स्थिति ये है कि कई बार फॉरेस्ट विभाग बड़े स्तर पर भी इसके उन्मूलन (Elimination) का प्लान बनाता दिखा है. हालांकि, ये प्रयास अबतक तो पूरी तरह सफल नहीं दिखाई दिए हैं.

देहरादून: जंगलों के सबसे बड़े दुश्मन पर वन महकमे ने बैंबू (बांस) प्लान को लागू करने का फैसला लिया है. हालांकि, यह प्लान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश की विभिन्न डिवीजन में शुरू किया जाएगा लेकिन महकमा मानता है कि यह प्लान वन क्षेत्रों में फैल रहे लैंटाना के लिए काल साबित होगा. खास बात ये है कि इससे पहले भी लैंटाना पर काबू पाने के कई तरह से प्रयास होते रहे हैं, लेकिन या तो ये प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं या फिर इतने मुश्किल और लंबे हैं कि इसमें पैसा और मैन पावर जरूरत से ज्यादा खर्च करनी पड़ती है.

बांस से मिलेगा राजस्व: ऐसे में एक सवाल ये भी है कि सिर्फ बांस लगाने का प्लान ही वन विभाग क्यों अपनाने जा रहा है, जबकि फैलाव में बरगद जैसे पेड़ भी काफी बड़ा आकार ले लेते हैं? दरअसल इसका कारण ये है कि, बरगद का पेड़ को अपना फैलाव आकार लेने में 15 से 20 साल लगते हैं. जबकि बांस कम समय में ही अपना आकार ले लेता है.

बैंबू प्लान से लैंटाना घास को धूप नहीं मिलेगा और फैलाव पर असर पड़ेगा. (PHOTO-ETV Bharat)

दूसरा कारण ये है कि बांस अब सरकार के लिए राजस्व का जरिया भी बन रहा है. बांस से ज्वेलरी, खिलौने, कुर्सियां, मेज, बांस के बंबू मकान बनाने में भी काम आते हैं. इसके अलावा बैंबू हाथी के लिए पसंदीदा भोजन है. इस तरह जंगल में हाथियों को बेहतरीन भोजन मिल पाएगा. यही नहीं, बांस बेहद संघन रूप से फैलता है, जिससे जंगल में नमी बनी रहेगी.

यही नहीं लैंटाना में सूखने के बाद आग लगने की संभावना काफी ज्यादा रहती है. इस तरह जंगलों में आग को लेकर भी बचाव हो सकेगा. सबसे खास बात यह है कि बैंबू का बेहद ज्यादा उपयोग है, जिसके कारण लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा. जबकि लैंटाना का कोई उपयोग आज की स्थिति में नहीं हो पा रहा है.

बैंबू दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है. यही है जो लैंटाना से ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने पर उसे पीछे कर सकता है. इसलिए इसका उपयोग और चुनाव किया गया है. शुरुआती रूप में वाइल्डलाइफ रिजर्व में इसकी शुरुवात की जा रही है. जहां लैंटाना की बेहद ज्यादा उपलब्धता है.

-रंजन कुमार मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ-

जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक

वन और आरक्षित क्षेत्र में अभिशाप बना लैंटाना इकोसिस्टम के लिए भी घातक बना हुआ है.

इस झाड़ी की खासियत यह है कि ये जहां पर भी स्थान पा लेती है, वहां से काफी तेजी के साथ पूरे क्षेत्र में फैल जाती है.

बेहद आसानी से सरवाइव करने वाली यह झाड़ी बाकी वनस्पतियों को धीरे-धीरे कवर करते हुए उनकी जगह पर भी खुद स्थान ले लेती है.

इस कारण जंगलों में कई तरह की घास और वनस्पतियां विलुप्त हो जाती है.

इस तरह यह झाड़ी जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ देती है.

लैंटाना का जंगलों में जिस तरह से फैलाव बढ़ रहा है, उससे वन्यजीवों के लिए हालात दिक्कत भरे हो रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि, लैंटाना जो कि एक कंटीली झाड़ी होती है, उससे वन्यजीवों को स्कीन रोग का खतरा होता है. साथ ही इसे खाने से भी वन्यजीव बीमार हो सकते हैं. यही नहीं, ये झाड़ियां कंटीली होने के कारण इसमें वन्यजीव का छिपना भी मुश्किल होता है. यही नहीं, ये झाड़ी क्षेत्रीय पारिस्थितिकी को भी बिगाड़ने का काम करती है.

-राकेश नौटियाल, पशु चिकित्सक-

वन्यजीवों के लिए भोजन की कमी: बात केवल जंगल में मौजूद झाड़ियों, घास या वनस्पतियों की ही नहीं है, बल्कि उन वन्यजीवों की भी है, जो जंगलों के हालातों पर निर्भर करते हैं. दरअसल, जंगल में लैंटाना फैलने से जिन वनस्पतियों और घास को नुकसान होता है. उनको खाने वाले तमाम वन्यजीव भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं. इसके चलते जंगल में इन घास को खाने वाले वन्यजीवों के लिए भोजन की कमी भी पैदा होती है.

लैंटाना घास के फैलाव के कारण अन्य वनस्पति नहीं उग पाती है. (PHOTO-ETV Bharat)

वन्यजीवों को स्किन रोग का खतरा: नुकसान बस इतना भर नहीं है, बल्कि वन्यजीवों के लिए यह कटीली झाड़ियां बीमारी की भी वजह बन जाती है. लैंटाना में छोटे-छोटे कांटे भी होते हैं, जिसके कारण वन्यजीवों में बार-बार इसके संपर्क में आने से स्किन रोग का भी खतरा बन जाता है, जो इनके लिए जानलेवा भी हो सकता है.

दुनिया भर में लैंटाना के फैलने की शुरुआत मध्य और दक्षिण अमेरिका से होने की बात कही जाती है. माना जाता है कि शुरुआत में ब्यूटीफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया. हालांकि, बाकी वनस्पतियों को खत्म करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे-धीरे इसे खत्म करने की कोशिश की जाने लगी.

हटाई गई झाड़ी: ऐसा भी नहीं है कि लैंटाना को हटाने के लिए अब तक कोई फार्मूला ना बनाया गया हो, या फिर इसके लिए कोई वृद्धि स्तर पर कार्यक्रम ना चला हो. प्रयास बहुत हुए और लंबे समय तक वाले कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन अब तक इस पर सफलता नहीं मिल पाई.

लैंटाना घास जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ती है. (PHOTO-ETV Bharat)

इसी के तहत, 3 साल का एक पूरा कार्यक्रम भी चलाया जाता है. इसके तहत राजाजी टाइगर रिजर्व में 2022 से लेकर 2024 तक 4986 हेक्टेयर क्षेत्र से इस झाड़ी को हटाया गया. इसी तरह, इन्हीं तीन सालों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5994 हेक्टेयर क्षेत्र से झाड़ी हटाई गई. जबकि कालागढ़ टाइगर रिजर्व से 4404 हेक्टेयर क्षेत्रफल से झाड़ी हटाई गई.

इसके अलावा, लैंटाना से रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का प्लान तैयार करते हुए इसके उपयोग के भी प्रयास किए गए. इसको लेकर फिलहाल काम तो चल रहा है, लेकिन इससे भी लैंटाना से मुक्ति मिलने की संभावना करीब-करीब नहीं दिखाई दे रही है.

राजस्व भी मिलेगा: उधर दूसरी तरफ, इन सब कार्यक्रमों और योजनाओं में वन विभाग का बेहद लंबा समय लगता है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है. लेकिन अब बैंबू प्लान के जरिए न केवल कम खर्चे में इसके उन्मूलन के प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि बैंबू की पैदावार करते हुए इससे लोगों को रोजगार देने वाले कार्यक्रम भी तैयार किया जा सकेंगे. साथ ही सरकार को इससे राजस्व भी मिल सकेगा.

