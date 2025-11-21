ETV Bharat / state

उत्तराखंड में क्यों हमलावर हो रहे जंगली जानवर? वन विभाग ने बताया कारण, भालुओं पर किया बड़ा खुलासा

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों भालुओं का आतंक पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है. लोगों में फैल रहे खौफ के बीच वन विभाग ने अब लोगों से अपील करते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है. स्थिति इतनी गंभीर है कि पिछले कुछ महीनो में ही कई पर्वतीय क्षेत्रों में भालू के हमले तेजी से बढ़ गए हैं, जो विभाग के लिए बड़ी चिंता बन गए हैं.

उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों भालुओं के हमलों पर लोगों के आक्रोश का सामना कर रहा है. स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी तो जताई ही है. साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मामले पर महकमें के खिलाफ लामबंद दिख रहा है.

चिंता इस बात को लेकर है कि इस बार भालुओं के हमले ऐसे क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, उत्तराखंड वन विभाग ने भालू के लगातार बढ़ रहे हमलों के बीच लोगों से अपील करते हुए एहतियात बरतने के सुझाव दिए हैं.

इस दौरान वन विभाग ने भालू के हमले बढ़ने का कारण भी बताया है. साथ ही लोगों से ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से जागरूक रहने के लिए भी कहा जा रहा है. वन विभाग का कहना है कि भालुओं के लिए भोजन की कमी दिखाई दे रही है और कुछ विशेष फसल में आई कमी के कारण भी भालूओ को खाना नहीं मिल पा रहा है.ऐसी स्थिति में भालू आसान भोजन के लिए आबादी की तरफ आ रहा है और इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही है.