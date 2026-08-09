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एक्शन में वन विभाग! निशाने पर फॉरेस्ट बेस्ड उत्पादों वाले संस्थान, जानिये वजह

वन विभाग ने अवैध वन उपज की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन के रोकने के मकसद से विशेष अभियान शुरू किया है.

UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
एक्शन में वन विभाग! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2026 at 2:14 PM IST

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देहरादून: फॉरेस्ट बेस्ड उत्पादों वाले संस्थानों पर इन दिनों वन विभाग की पैनी नजर बनी हुई है. स्थिति यह है कि विभाग ने बड़ा अभियान चलाकर देहरादून और हरिद्वार में औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है. इसमें प्लाई बेस्ड उद्योग, लीसा उत्पादन समेत दूसरे तमाम काम शामिल हैं, जहां वन विभाग की टीमें नज़र बनाए हुए है.

उत्तराखंड में वन संपदा से जुड़े उत्पादों के कारोबार पर वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. वन आधारित कच्चे माल से जुड़े उद्योगों और संस्थानों में अवैध गतिविधियों की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए विभाग ने बड़े स्तर पर औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है. देहरादून और हरिद्वार समेत प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में वन विभाग की टीमें ऐसे संस्थानों का निरीक्षण कर रही हैं, जहां वन उपज का इस्तेमाल कर उत्पाद तैयार किए जाते हैं या उनका भंडारण और परिवहन किया जाता है.

पिछले दिनों हरिद्वार में इसी तरह के एक संस्थान के उत्पाद को वन विभाग की टीम ने सीज किया है. वहीं देहरादून डिवीजन के लाल तप्पड़ स्थित एक संस्थान में भी विभाग की ओर से छापेमारी और निरीक्षण की कार्रवाई की गई. इन कार्रवाईयों के बीच खास बात यह है कि विभाग ने जांच की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बजाय दूसरे वन प्रभागों की टीमों को देने की व्यवस्था शुरू की है. इसका उद्देश्य निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी अधिकारी या कर्मचारी की संभावित मिलीभगत की आशंका न रहे.

किन उद्योगों पर रहती है वन विभाग की नजर: फॉरेस्ट बेस्ड उद्योगों में ऐसे तमाम उद्योग और संस्थान शामिल होते हैं, जिनमें सीधे तौर पर वन उपज या वन क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल होता है. इनमें प्लाईवुड और प्लाई-बेस्ड उद्योग, लकड़ी से जुड़े उद्योग, आरा मिल, लकड़ी का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां, लीसा और उससे जुड़े उत्पादों का कारोबार, कुछ प्रकार के वन उपज आधारित प्रसंस्करण केंद्र और वन उपज के भंडारण एवं परिवहन से जुड़े संस्थान शामिल हो सकते हैं.

इन उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का स्रोत महत्वपूर्ण होता है. वन विभाग की निगरानी का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस्तेमाल की जा रही लकड़ी या दूसरे वन उपज वैध स्रोत से प्राप्त हुई हो और उसके पास जरूरी दस्तावेज मौजूद हों. इसी तरह वन उपज के स्टॉक, खरीद-बिक्री, परिवहन और भंडारण से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है.

अवैध वन उपज की बिक्री-ट्रांसपोर्टेशन रोकना मकसद: दरअसल वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती वन क्षेत्र से अवैध तरीके से निकाली गई वन उपज को वैध कारोबार की आड़ में खपाए जाने की संभावना को रोकना है. अवैध कटान से प्राप्त लकड़ी या अन्य वन उत्पाद यदि किसी संस्थान के स्टॉक में पहुंचते हैं तो बाद में उनकी बिक्री और परिवहन के जरिए उन्हें बाजार में खपाया जा सकता है. ऐसे में विभाग की कोशिश है कि पूरी चेन पर निगरानी रखी जाए.

इसके तहत यह देखा जा रहा है कि संस्थान के पास मौजूद वन आधारित कच्चा माल कहां से आया? उसकी खरीद किससे की गई? उसका रिकॉर्ड क्या है? उसके परिवहन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं? साथ ही स्टॉक और रिकॉर्ड के बीच किसी तरह का अंतर तो नहीं है? इसकी भी पड़ताल की जा रही है.

दूसरे डिवीजन की टीमों से जांच: अभियान में दूसरे वन प्रभागों की टीमों को निरीक्षण के लिए भेजना भी विभाग की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र में कोई उद्योग या संस्थान स्थित होता है, वहां संबंधित वन प्रभाग की टीम निगरानी करती है, लेकिन इस अभियान में दूसरे डिवीजन की टीमों से निरीक्षण कराने का मकसद स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के दबाव, पक्षपात या संभावित मिलीभगत की आशंका को कम करना है.

वन विभाग लगातार ऐसी कार्यवाही करता रहता है. इस बार भी इस अभियान को चलाया जा रहा है. जिससे वनों से जुड़े उद्योगों या व्यवसायिक संस्थानों में अवैध गतिविधियों की होने की स्थिति में उसे रोका जा सके. ऐसे कार्यों को करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके.

-नीरज शर्मा, देहरादून डीएफओ

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