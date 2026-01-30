ETV Bharat / state

अलर्ट के बावजूद जंगल में खोजे नहीं मिल रही आग, FSI के आंकड़ों से परेशान हुआ वन विभाग

उत्तराखंड का वन महकमा इन दिनों FSI के कारण काफी परेशान हो रखा है. मामला संवेदनशील मुद्दे वनाग्नि से जुड़ा है.

FSI के आंकड़ों से परेशान हुआ वन विभाग (ETV Bharat)
January 30, 2026

January 30, 2026

नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड में वन महकमा एक तरफ वनाग्नि से निपटने की तैयारी पर समीक्षा में जुटा है, तो दूसरी तरफ विभाग की बड़ी चिंता फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के वो आंकड़े बन गए हैं जो जंगलों में आग की घटना को गंभीर बताने में जुटे हैं. परेशानी ये भी है कि इन्हीं बढ़े हुए आंकड़ों के फेर में विभाग के कर्मी बेवजह जंगलों की खाक छानने को भी मजबूर हैं. क्या है पूरा मामला, ईटीवी भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए.

उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जंगलों की आग (वनाग्नि) हर साल बड़ी बहस का विषय बनती है. आमतौर पर फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग ही रही. फायर सीजन शुरू होने से पहले ही यानी सर्दियों के महीनों में भी उत्तराखंड के जंगलों में आग की खबरें आने लगीं.

FSI के आंकड़ों से परेशान वन विभाग: नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच उत्तराखंड के कई इलाकों से वनाग्नि की सूचनाएं सामने आईं, जिससे वन विभाग से लेकर सरकार तक चिंता में पड़ गए. इस चिंता की सबसे बड़ी वजह बने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) के वो आंकड़े, जो सर्दियों में भी जंगलों में आग की गंभीर स्थिति दिखा रहे थे.

uttarakhand
FSI के आंकड़े (ETV Bharat)

ढाई महीने में कुल 1952 अलर्ट मिले: वन विभाग को 1 नवंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच करीब ढाई महीने में कुल 1952 अलर्ट मिले. ये अलर्ट सैटेलाइट और तकनीकी सिस्टम के जरिए जंगल में आग लगने की संभावित घटनाओं की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं. इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में अलर्ट मिलने से विभाग को लगा कि इस बार सर्दियों में ही जंगलों में हालात बेहद खराब हैं.

ETV Bharat
उत्तराखंड वन विभाग का दावा (ETV Bharat)

FSI के शुरुआती आंकड़े डराने वाले निकले: वन विभाग के मुताबिक, इन 1952 अलर्ट में से करीब 1200 अलर्ट गढ़वाल क्षेत्र से, 498 अलर्ट कुमाऊं क्षेत्र से और 254 अलर्ट वाइल्डलाइफ एरिया से जुड़े थे. शुरुआत में यह आंकड़े बेहद डराने वाले थे, क्योंकि आमतौर पर सर्दियों में नमी ज्यादा होती है और जंगलों में आग की घटनाएं कम होती हैं. लेकिन जब इन अलर्ट पर फील्ड में जाकर जांच की गई, तो हकीकत कुछ और ही निकली.

ETV Bharat
उत्तराखंड वन विभाग का आंकड़ा. (ETV Bharat)

वन विभाग का दावा: धरातल पर पड़ताल के बाद वन विभाग का दावा है कि इन 1952 अलर्ट में से केवल 132 जगहों पर ही वास्तव में आग लगी हुई पाई गई. यानी कुल अलर्ट का महज करीब 6 से 7 प्रतिशत ही सही साबित हुआ. बाकी अलर्ट या तो पूरी तरह गलत थे, या फिर जंगल से बाहर लगी आग से जुड़े हुए थे.

ETV Bharat
दोनों विभागों के आंकड़ों में बड़ा अंतर (ETV Bharat)

फॉल्स अलर्ट: वन विभाग के अनुसार, 766 अलर्ट ऐसे थे जो पूरी तरह फॉल्स निकले. जबकि 754 अलर्ट वन क्षेत्र से बाहर की आग से संबंधित थे. इसके अलावा करीब 300 अलर्ट ऐसे थे, जो उन जगहों से जुड़े थे जहां वन विभाग खुद फायर लाइन तैयार करने या सूखी पत्तियों को जलाने के लिए कंट्रोल फायर प्रैक्टिस कर रहा था. इसका मतलब यह हुआ कि तकनीकी सिस्टम ने कंट्रोल फायर या आसपास के खेतों, बस्तियों और अन्य इलाकों में लगी आग को भी जंगल की आग मानकर अलर्ट भेज दिया.

uttarakhand
उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय. (ETV Bharat)

नतीजा ये हुआ कि वनकर्मियों को बार-बार जंगलों की खाक छाननी पड़ी. कई बार घंटों पैदल चलकर उन जगहों तक जाना पड़ा जहां असल में आग थी ही नहीं. इससे न केवल कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, बल्कि संसाधनों और समय की भी भारी बर्बादी हुई.

ETV Bharat
उत्तराखंड में इस साल सर्दियों में भी वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली. (फाइल फोटो) (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

तकनीकी अलर्ट और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर: अगर वास्तविक आग की घटनाओं पर नजर डालें तो विभाग के मुताबिक, इन 132 सही अलर्ट में कुल 18.84 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. यह आंकड़ा अपने आप में गंभीर जरूर है, लेकिन 1952 अलर्ट के मुकाबले यह काफी कम है. यानी तकनीकी अलर्ट और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है.

वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान: इस पूरे मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मिलने वाले अलर्ट पूरी तरह से सटीक नहीं होते. उनके मुताबिक,

PHOTO- Uttarakhand Forest Department
15 फरवरी से 15 जून का समय फॉरेस्ट फायर सीजन होता है. (फाइल फोटो) (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

केवल 6 से 7 प्रतिशत अलर्ट ही सही पाए जाते हैं. ऐसे में कई बार वनकर्मियों को फॉल्स अलर्ट के कारण बेवजह जंगलों में दौड़ना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा और समय दोनों ही गलत जगह खर्च हो जाते हैं. तकनीकी सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि सही जगह पर सही समय पर सही अलर्ट मिले.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

दरअसल, फॉरेस्ट फायर सीजन से पहले वन विभाग अपनी तैयारियां पूरी करता है. फायर वॉचर्स की तैनाती, फायर लाइन का निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखना, ये सब काम पहले से किए जाते हैं. लेकिन जब अलर्ट की संख्या जरूरत से ज्यादा और उसमें भी बड़ी संख्या फॉल्स हो, तो कर्मचारियों की मेहनत कई बार बेकार चली जाती है. उन्हें उन इलाकों में भी जाना पड़ता है, जहां आग का नामोनिशान तक नहीं होता.

PHOTO- Uttarakhand Forest Department
हर साल गर्मियों में उत्तराखंड के जंगल जलते है. (फाइल फोटो) (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

इस मुद्दे पर सीसीएफ वनाग्नि सुशांत पटनायक का कहना है कि,

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से फॉल्स अलर्ट को लेकर पत्राचार किया जा रहा है. विभाग ने साफ तौर पर एफएसआई को यह बताया है कि अलर्ट सिस्टम को और ज्यादा सटीक बनाया जाए, ताकि बेवजह असमंजस की स्थिति न बने.
- सुशांत पटनायक, सीसीएफ, वनाग्नि -

सीसीएफ वनाग्नि सुशांत पटनायक का कहना है कि यदि सही और सटीक अलर्ट मिलेंगे तो वन विभाग अपनी पूरी ताकत और संसाधन उन इलाकों पर लगा पाएगा, जहां सच में आग लगी हो.

टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता भी उतनी ही अहम है. अगर अलर्ट सिस्टम बार-बार गलत संकेत देगा, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल भी टूटता है और विभाग की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है.
- सुशांत पटनायक, सीसीएफ, वनाग्नि -

दोहरी चुनौती: उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान जंगलों में आग का मुद्दा इस बार दोहरी चुनौती बनकर सामने आया. एक तरफ असली आग की घटनाओं से निपटना और दूसरी तरफ फॉल्स अलर्ट की वजह से बढ़ता बोझ. अब उम्मीद यही है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और वन विभाग मिलकर अलर्ट सिस्टम को और ज्यादा सटीक बनाएंगे, ताकि आने वाले फायर सीजन में न सिर्फ आग पर समय रहते काबू पाया जा सके, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और संसाधनों का सही इस्तेमाल भी हो सके.

January 30, 2026

