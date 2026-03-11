ETV Bharat / state

तबादलों की जटिलता में फंसा वन विभाग, कार्मिक विभाग पहुंची बात, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में ACF/SDO और रेंजर स्तर के अधिकारियों को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है. दरअसल, कार्मिक विभाग ने वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत जिन लोक सेवकों को इसकी परिधि से बाहर किया है उसमें वन विभाग के यह अधिकारी शामिल नहीं है. ऐसे में महकमा इन अफसरों के तबादलों को लेकर कशमकश में है. इन अधिकारियों को भी राज्य सिविल सेवा और राज्य पुलिस सेवा की तरह ही अधिनियम की बाध्यताओं से बाहर रखने के प्रयास में जुट गया है.

उत्तराखंड वन विभाग में इन दिनों ACF/SDO और रेंजर स्तर के अधिकारियों के तबादलों को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है. इसकी वजह राज्य का वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 है, जिसके प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों के तबादले किए जाने पर विभाग के सामने कई प्रशासनिक बाध्यताएं खड़ी हो रही हैं. ऐसे में वन विभाग अब इस अधिनियम के नियमों में बदलाव की कोशिश में जुट गया है, ताकि राज्य वन सेवा के इन अधिकारियों को भी इस कानून की परिधि से बाहर रखा जा सके.

दरअसल राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा लागू वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 में स्पष्ट रूप से कुछ सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. इसमें अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को छूट दी गई है, लेकिन राज्य वन सेवा को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है. यही वजह है कि वर्तमान स्थिति में यह अधिनियम सीधे तौर पर वन विभाग के ACF/SDO और रेंजर स्तर के अधिकारियों पर लागू होता है.

वन विभाग का मानना है कि यदि यह अधिनियम इन अधिकारियों पर लागू रहेगा तो तबादलों की प्रक्रिया जटिल हो सकती है. इस अधिनियम के तहत तबादलों के लिए कई तरह की औपचारिकताएं और नियम निर्धारित किए गए हैं. इनमें तबादलों के लिए तय समय-सीमा, निर्धारित प्रक्रिया और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही तबादले किए जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं. यही नियम विभाग के लिए बड़ी चिंता का कारण बनते जा रहे हैं.

वन विभाग का तर्क है कि जिस तरह राज्य सिविल सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को इस अधिनियम की बाध्यताओं से बाहर रखा गया है, उसी तरह राज्य वन सेवा को भी इससे बाहर रखा जाना चाहिए. विभाग का कहना है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली अन्य प्रशासनिक विभागों से काफी अलग होती है. यहां अधिकारियों के तबादलों की जरूरत कई बार परिस्थितियों के आधार पर तत्काल पड़ती है.