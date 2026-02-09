ETV Bharat / state

बंद कराए खाद्य दुकानों को खोला तो दर्ज होगा मुकदमा, अनसेफ फूड पर सख्त हुआ एफडीए

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ अलर्ट हो गया है. विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी है.

FOOD ADULTERATION
बंद कराए खाद्य दुकानों को खोला तो दर्ज होगा मुकदमा (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 7:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी त्योहारी सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड खाद्य संरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है. त्योहारी सीजन के दौरान लोगों को शुद्ध और बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, साथ ही चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध हो सके, इसको लेकर खाद्य संरक्षा विभाग नए प्रयास करने जा रहा है, ताकि अनसेफ फूड की वजह से लोगों के बीमार होने के मामले पर कमी लाई जा सके.

किसी भी त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरी के मामले काफी अधिक सामने आते हैं. खासकर दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट काफी अधिक की जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड सबसे अधिक रहती है. जिसको देखते हुए उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अलर्ट हो गया है.

दरअसल, आगामी त्योहारी सीजन के साथ ही उत्तराखंड चारधाम की यात्रा भी शुरू हो रही है. जिसके चलते खाद्य संरक्षा विभाग की चुनौतियां और अधिक बढ़ गई है. यही वजह है कि खाद्य संरक्षा विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्य योजना तैयार करने के साथ ही अभी से ही सैंपल कलेक्ट करने और छापेमारी की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं. ताकि त्योहारी सीजन के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सके.

दर्ज होगा मुकदमा: हर साल खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाती है. बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे खाद्य प्रतिष्ठानों को बंद भी कराया जाता है. साथ ही उनके खाने, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए जाते हैं. लेकिन त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद विभाग का छापेमारी अभियान ढीला पड़ जाता है. खाद्य प्रतिष्ठान भी मिले नोटिस को दरकिनार कर फिर से अपना प्रतिष्ठानों का संचालक शुरू कर देते है. जिसको देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि जब भी किसी प्रतिष्ठान को नोटिस जारी कर बंद कराया जाएगा, तो उसकी एक कॉपी नजदीकी थाने में भी दी जाएगी. ऐसे में अगर बिना व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे प्रतिष्ठान फिर से संचालित होते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि

बीते दिन फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी फूड वेंडर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे जाए कि किस तरह से यात्रियों को भोजन परोसना है. उनका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दुकान में लगा रहे. ताकि यात्री सही जगह पर ही खाना खा सके और अनहाइजीनिक स्थिति उत्पन्न ना हो. ऐसे में सभी जिलों में फूड सेफ्टी अधिकारियों को इंस्पेक्शन शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं. प्रदेश में मौजूद मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए लगातार सैंपलिंग की जाती रहे.
-ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन-

हालांकि प्रदेश में कई बार ऐसा देखा गया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर बंद तो करवा दिया जाता है. लेकिन वो खाद्य प्रतिष्ठान कुछ समय बाद फिर से संचालित होने लग जाता है. जिसके सवाल पर अपर आयुक्त ने कहा कि,

जिस भी खाद्य दुकानदारों के पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं. जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खाद्य दुकान बंद कराए जाते हैं, उसकी एक कॉपी नजदीकी थाने में भी उपलब्ध करा दें. ऐसे में अगर बंद का नोटिस जारी करने के बाद भी कोई दुकानदार अपना दुकान खोल रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं.
-ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन-

अधिकारियों को ये निर्देश: वहीं, खाद्य संरक्षा विभाग के उपायुक्त गणेश चंद्र कंडवाल ने कहा कि, आगामी चारधाम यात्रा से पहले होली और नवरात्र भी आने वाले हैं. जिसको देखते हुए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही जिलों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड और लाइसेंस को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश आयुक्त की ओर से दिए गए हैं. सिर्फ त्योहारी सीजन पर ही नहीं बल्कि वेडिंग सीजन के दौरान भी जब दूध और दूध से बने उत्पादों की डिमांड बढ़ जाती है. उस दौरान अन्य राज्यों से दूध और दूध से बने उत्पादों को लाने वाले वाहनों की चेकिंग करें.

किसी भी तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से खाने की क्वालिटी काफी अधिक खराब हो जाती है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है. यही वजह है कि आई ट्रेड इंडिया के तहत यूज्ड तेल को फिर से यूज्ड करने पर लगाम लगाए जाने को लेकर एफडीए की ओर से तमाम पहल की जा रही है.

पिछले साल चारधाम यात्रा मार्गों के प्रमुख पड़ावों पर होटल और खाद्य प्रतिष्ठान चलाने वाले लोगों के साथ बैठक की गई थी. साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को टीपीएम यानी 'टोटल पोलर कंपाउंड मीटर्स' भी दिए गए हैं. ताकि खाद्य प्रतिष्ठानों में जाकर ये चेक करें कि वो तेल खाने योग्य है या फिर नहीं? यूज्ड हो चुके तेलों के निस्तारण के लिए एग्रीगेटर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पहले चरण में गढ़वाल मंडल के तमाम क्षेत्रों में इसकी पहल शुरू की गई. लिहाजा, अब कुमाऊं मंडल में मौजूद रिसॉर्ट और खाद्य प्रतिष्ठानों तक पहल को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
-गणेश चंद्र कंडवाल, उपायुक्त खाद्य संरक्षा विभाग-

साथ ही बताया कि यूज्ड तेल को बार-बार इस्तेमाल करने के मामले पर फूड सेफ्टी अधिकारी की ओर से सैंपल लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है. ऐसे में अगर तेल अनसेफ पाया जाता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें सजा और पेनल्टी शामिल है. इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान को कई निर्देश दिए गए हैं. बावजूद इसके, उन निर्देशों की अनदेखी की जा रही है. ऐसे मं विभाग की ओर से तीन तरह की कार्रवाई की जाती है, जिसमें एजुकेट करना, एनफोर्समेंट करना और फिर कार्रवाई करना शामिल है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

खाद्य पदार्थ में मिलावट
मिलावट पर खाद्य प्रतिष्ठान बंद
अनसेफ फूड पर सख्त एफडीए
FDA CRACKS DOWN ON UNSAFE FOOD
FOOD ADULTERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.