ETV Bharat / state

एमपी में मिलावट के खिलाफ एक्शन, उत्तराखंड में भी अलर्ट, दूध-पनीर पर शिकंजा

हल्द्वानी: इंदौर में प्रतिष्ठित कंपनी के घी की बिक्री पर रोक के बाद उत्तराखंड में भी खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है. कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ स्पेशल ड्राइव शुरू की गई है. विभाग ने पनीर, घी और अन्य उत्पादों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं.

इंदौर में एक प्रतिष्ठित कंपनी के घी की बिक्री पर रोक लगने के बाद उत्तराखंड में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कुमाऊं कमिश्नर के सख्त निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जांचने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू किया है. विभाग की सबसे ज्यादा नजर सिंथेटिक दूध और उससे तैयार होने वाले पनीर, खोया और घी जैसे उत्पादों पर है.

हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान खुले में और बिना उचित व्यवस्था के परिवहन किए जा रहे पनीर को भी जांच के दायरे में लिया गया. टीमों ने कई स्थानों से पनीर के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए स्टेट फूड लैब रुद्रपुर भेजा है. वहीं, इंदौर में जिस कंपनी के घी की बिक्री पर रोक लगाई गई है. उसके घी के नमूने भी उत्तराखंड में लिए गए हैं. इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है या नहीं?