होटल-रेस्टोरेंट से 5 सालों में एक लाख लीटर यूज्ड तेल किया एकत्र, आरयूसीओ मिशन को लग रहे पंख

देहरादून: उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से मिलावटी खोरी के साथ ही तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. ताकि शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके. फूड डिलीवरी एप और रेडी-टू-ईट संस्कृति बढ़ती जा रही है. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल के चलते बड़ी आबादी बाजार के खाने पर निर्भर होती जा रही है. खासकर युवा पीढ़ी में बाहर के खाने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. जिसको देखते एफएसएसएआई ने साल 2018 में देशव्यापी आरयूसीओ (Repurpose Used Cooking Oil) मिशन की शुरुआत की थी. जिसमें उत्तराखंड में पिछले पांच सालों में बड़ी सफलता हासिल की है.

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में एक बार इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल को फिर से पकाने में उपयोग करने की प्रवृत्ति आम होती जा रही है. जबकि बार-बार गर्म किए गए तेल में हानिकारक रसायन बनते हैं, जो हृदय रोग, कैंसर और उच्च ट्रांस फैट जैसी स्थितियों का खतरा कई गुना बढ़ाते हैं. इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साल 2018 में देशव्यापी RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) मिशन की शुरुआत की. इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रयोग किए गए तेल को खाद्य श्रृंखला में वापस जाने से रोकना और उसे बायोफ्यूल जैसे गैर-खाद्य उपयोगों में परिवर्तित करना है.

वहीं, अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी के कहा कि, तेल को दोबारा गर्म करने पर उसमें एल्डिहाइड्स और अन्य जहरीले यौगिक तेजी से बनते हैं. इन रसायनों से शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और कैंसर सहित कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती हैं. इसके अलावा यह ट्रांस फैट की मात्रा में भी तीव्र वृद्धि करता है, जो हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) की 2022 की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि शहरी भारत में लगभग 60 प्रतिशत खाना पकाने वाला तेल एक बार उपयोग होने के बाद भी दोबारा बिक्री या फिर से उपयोग के जरिए खाद्य श्रृंखला में वापस आ जाता है. जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से साल 2018 में शुरू की गई देशव्यापी RUCO मिशन बेहतर ढंग से उत्तराखंड में लागू किया गया. इस दौरान फूड बिजनेस ऑपरेटरों, एफडीए अधिकारियों, एग्रीगेटर, रीसायकलर, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, छात्र समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए गए. साथ ही कैफे टॉक्स, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और मीडिया संवादों ने इस अभियान को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दिया.