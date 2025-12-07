ETV Bharat / state

होटल-रेस्टोरेंट से 5 सालों में एक लाख लीटर यूज्ड तेल किया एकत्र, आरयूसीओ मिशन को लग रहे पंख

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है. विभाग ने लाखों लीटर यूज ऑयल को पकड़ा है.

Uttarakhand Food Safety and Drug Administration
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 7:11 AM IST

4 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से मिलावटी खोरी के साथ ही तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. ताकि शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके. फूड डिलीवरी एप और रेडी-टू-ईट संस्कृति बढ़ती जा रही है. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल के चलते बड़ी आबादी बाजार के खाने पर निर्भर होती जा रही है. खासकर युवा पीढ़ी में बाहर के खाने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. जिसको देखते एफएसएसएआई ने साल 2018 में देशव्यापी आरयूसीओ (Repurpose Used Cooking Oil) मिशन की शुरुआत की थी. जिसमें उत्तराखंड में पिछले पांच सालों में बड़ी सफलता हासिल की है.

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में एक बार इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल को फिर से पकाने में उपयोग करने की प्रवृत्ति आम होती जा रही है. जबकि बार-बार गर्म किए गए तेल में हानिकारक रसायन बनते हैं, जो हृदय रोग, कैंसर और उच्च ट्रांस फैट जैसी स्थितियों का खतरा कई गुना बढ़ाते हैं. इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साल 2018 में देशव्यापी RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) मिशन की शुरुआत की. इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रयोग किए गए तेल को खाद्य श्रृंखला में वापस जाने से रोकना और उसे बायोफ्यूल जैसे गैर-खाद्य उपयोगों में परिवर्तित करना है.

वहीं, अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी के कहा कि, तेल को दोबारा गर्म करने पर उसमें एल्डिहाइड्स और अन्य जहरीले यौगिक तेजी से बनते हैं. इन रसायनों से शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और कैंसर सहित कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती हैं. इसके अलावा यह ट्रांस फैट की मात्रा में भी तीव्र वृद्धि करता है, जो हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) की 2022 की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि शहरी भारत में लगभग 60 प्रतिशत खाना पकाने वाला तेल एक बार उपयोग होने के बाद भी दोबारा बिक्री या फिर से उपयोग के जरिए खाद्य श्रृंखला में वापस आ जाता है. जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से साल 2018 में शुरू की गई देशव्यापी RUCO मिशन बेहतर ढंग से उत्तराखंड में लागू किया गया. इस दौरान फूड बिजनेस ऑपरेटरों, एफडीए अधिकारियों, एग्रीगेटर, रीसायकलर, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, छात्र समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए गए. साथ ही कैफे टॉक्स, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और मीडिया संवादों ने इस अभियान को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दिया.

अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी के बताया कि साल 2019 में शुरू हुए RUCO मॉडल में जहां पहले चरण में महज 600 लीटर इस्तेमाल किया गया तेल एकत्र हुआ था. वहीं, पांच सालों में यह संख्या बढ़कर 1,06,414 लीटर तक पहुंच गई. इसके साथ ही साल 2025 की चारधाम यात्रा को भी इसी थीम पर आयोजित किया गया. यात्रा मार्ग पर खाद्य तेल के फिर से उपयोग को रोकने के लिए खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षित किया गया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और इसमें कुल 1,200 लीटर तेल एकत्र किया गया, जिसे बायोफ्यूल में परिवर्तित किया गया.

साथ ही कहा कि उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आगामी सालों में इस मुहिम को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. यह दून मॉडल ईट राइट इंडिया और RUCO पहल के तहत विकसित एक अभिनव प्रणाली है, जिसकी सराहना FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी की. राज्य FDA अब इसे गढ़वाल और कुमाऊं में चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रहा है. मॉडल का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.

